Posizionare i pannelli fotovoltaici sul balcone: cosa è importante sapere

Le soluzioni che possono aiutare a ridurre l’impatto del proprio stile di vita sull’ambiente sono numerose e, tra queste, rientra l’uso dei pannelli fotovoltaici in ambito domestico. Progettati per trasformare l’energia solare in corrente elettrica, questi elementi permettono di fare un notevole passo avanti verso la transizione energetica e di ridurre la propria dipendenza dai fornitori di energia elettrica. In più, sono in grado di abbattere i costi in bolletta, aiutando dunque a ottimizzare il budget familiare.

Per ottenere le massime prestazioni è necessario scegliere pannelli fotovoltaici di grande qualità e molto performanti, venduti da fornitori seri e affidabili come Leroy Merlin, installarli nel modo giusto e in numero adeguato e collegarli a un accumulatore, così da poter conservare e utilizzare in un secondo momento l’energia prodotta in eccesso. Chi vive in condominio e dispone di un ampio balcone o terrazzo potrebbe domandarsi se valga o meno la pena sfruttare tali spazi per il posizionamento dei pannelli. Questa soluzione presenta in effetti svariati benefici, ma in alcuni casi potrebbe non essere la soluzione giusta. Andiamo dunque ad approfondire l’argomento.

Pannelli fotovoltaici sul balcone di casa: i principali benefici

Posizionare pannelli fotovoltaici sul balcone di casa propria, sia essa una casa indipendente o un appartamento, è un’operazione piuttosto semplice che, in alcuni casi, può essere effettuata anche in autonomia. Oltre a questo, non richiede particolari permessi, sebbene, per evitare grattacapi, sia sempre opportuno controllare i regolamenti del proprio Comune, nonché far presente la propria intenzione all’amministratore del condominio.

A seconda dello spazio disponibile, degli obiettivi di produzione di energia, dell’uso che si desidera fare dei pannelli, è possibile scegliere tra modelli portatili e plug & play. Mentre i primi possono offrire un’ottima soluzione a chi desidera utilizzare i pannelli non solo a casa, ma anche in campeggio, nella seconda casa e via dicendo, i secondi, collegabili all’impianto domestico, permettono di utilizzare direttamente l’energia per tutti i dispositivi presenti in casa, immettendo quella in eccesso nella rete.

Pratici e funzionali, i pannelli fotovoltaici da balcone sono molto versatili e possono essere posizionati in diversi punti, a seconda dello spazio disponibile e della direzione della luce solare. In particolare, è possibile appoggiarli sul pavimento, appenderli al muro, installarli su parapetti o ringhiere.

Pannelli solari fotovoltaici sul balcone: quando non offrono la migliore soluzione

L’installazione o il posizionamento di pannelli solari fotovoltaici sul balcone, tuttavia, potrebbe presentare alcuni aspetti che andrebbero a incidere negativamente sulla produzione di energia e, di conseguenza – in particolari contesti e quando possibile – rendere preferibile un’altra soluzione.

In particolare, il posizionamento dei pannelli per la produzione di energia elettrica dal sole sul balcone o sul terrazzo potrebbe non essere la scelta giusta quando:

si ha pochissimo spazio disponibile : minore è lo spazio che si ha a disposizione, inferiore è il numero di pannelli che è possibile posizionare e, di conseguenza, la quantità massima di energia che potrà essere prodotta;

: minore è lo spazio che si ha a disposizione, inferiore è il numero di pannelli che è possibile posizionare e, di conseguenza, la quantità massima di energia che potrà essere prodotta; il balcone è orientato verso nord : per ottenere le massime performance, è necessario orientare i pannelli fotovoltaici verso sud o, al limite, in direzione sud-est o sud-ovest. Un balcone orientato a nord potrebbe renderli davvero poco efficienti;

: per ottenere le massime performance, è necessario orientare i pannelli fotovoltaici verso sud o, al limite, in direzione sud-est o sud-ovest. Un balcone orientato a nord potrebbe renderli davvero poco efficienti; non è possibile posizionare i pannelli con un’inclinazione adeguata : non solo l’orientamento, ma anche l’inclinazione fa la differenza. Ancora una volta, se il balcone non offre la possibilità di installare i pannelli con il giusto grado di inclinazione, la loro efficacia potrebbe risultare molto ridotta;

: non solo l’orientamento, ma anche l’inclinazione fa la differenza. Ancora una volta, se il balcone non offre la possibilità di installare i pannelli con il giusto grado di inclinazione, la loro efficacia potrebbe risultare molto ridotta; la luce solare non arriva nel punto nel quale sarebbe possibile posizionare i pannelli fotovoltaici: dato che questi pannelli producono corrente elettrica solo quando e se vengono colpiti dai raggi solari, laddove venissero posizionati in una zona d’ombra risulterebbero totalmente inutili.

In tutti questi casi non è necessario rinunciare al fotovoltaico, ma, se possibile, è consigliabile installare i pannelli in un altro luogo, ad esempio sul tetto oppure, se si dispone di un outdoor di proprietà, su una pergola o una tettoia.

Pannelli fotovoltaici sul balcone: come sceglierli e posizionarli

Il primo passo da compiere per installare o posizionare dei pannelli fotovoltaici sul balcone di casa consiste nello scegliere quelli più adatti al contesto e alle finalità di utilizzo. Tra gli aspetti da prendere in considerazione per individuare quelli giusti rientrano:

lo spazio disponibile ;

; le finalità di utilizzo;

di utilizzo; la potenza di cui si necessita.

Per non commettere errori e andare sul sicuro, è sempre utile chiedere aiuto a esperti del settore, i quali potranno fornire consigli e suggerimenti per scegliere i pannelli più adatti alle proprie esigenze.

Una volta acquistati i pannelli, si può procedere immediatamente con il loro posizionamento o con l’installazione, in autonomia o, se sono necessari interventi particolari, con l’aiuto di un professionista. Nel caso del fotovoltaico plug & play, è necessario ricordare di inviare una comunicazione unica al proprio fornitore di energia elettrica.

