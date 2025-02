Papa Francesco curato per una lieve insufficienza renale: le parole dell’esperto

MeteoWeb

Papa Francesco, secondo l’ultimo bollettino sulle condizioni del Pontefice, viene curato anche per una lieve insufficienza renale. Cosa significa? “Una iniziale, lieve, insufficienza renale, allo stato sotto controllo, è un evento quasi fisiologico in presenza di una infezione, di una anemizzazione e di una scarsa ossigenazione”, spiega all’Adnkronos Salute Luca De Nicola, presidente della Società italiana di Nefrologia (Sin). “Il rene è un organo molto vascolarizzato e per questo ha bisogno di ossigeno per funzionare al meglio. Quello del Pontefice è un quadro clinico complesso. Ieri ha avuto bisogno anche di una trasfusione di sangue”, prosegue. “Insomma dobbiamo aspettare, la situazione è delicata. Solo curando l’infezione poli-microbica che ha colpito il Papa si cura l’insufficienza renale e si evitano le complicanze”, conclude.

