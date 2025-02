Papa Francesco ricoverato: “quadro clinico complesso, cambiata la terapia”

MeteoWeb

“I risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi e nella giornata odierna hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della terapia“: lo ha reso noto la Sala stampa vaticana in merito alle condizioni di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli. “Tutti gli accertamenti effettuati sino ad oggi sono indicativi di un quadro clinico complesso che richiederà una degenza ospedaliera adeguata“. Al momento non si fanno ancora previsioni sul ritorno del pontefice in Vaticano, a Casa Santa Marta, cosa che comunque non dovrebbe avvenire prima della metà della settimana.

