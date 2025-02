Papa Francesco prosegue le terapie al Gemelli: gli ultimi aggiornamenti

MeteoWeb

“Papa Francesco ha trascorso una notte serena e ha dormito bene. Questa mattina ha fatto colazione e ha letto alcuni quotidiani. Proseguono gli accertamenti e le terapie“. Lo ha fatto sapere il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, fornendo un aggiornamento sulle condizioni del Pontefice, ricoverato al Gemelli per un’infezione alle vie respiratorie. Più fonti vaticane rassicurano sullo stato di salute del Papa. Secondo quanto apprende l’ANSA, anche la febbre dovrebbe essere scesa.

Sostanzialmente – riferiscono diverse fonti – il Papa ieri era arrivato al Gemelli molto affannato per la difficoltà respiratoria legata ad un eccesso di catarro; evidentemente la cura contro la bronchite fatta in casa non aveva dato i risultati attesi. C’è invece ottimismo sulla nuova terapia cominciata ieri stesso, subito dopo gli accertamenti e la certificazione che il Pontefice è affetto da una infezione alle vie respiratorie.

Sono possibili altri aggiornamenti sullo stato di salute di Papa Francesco nel tardo pomeriggio di oggi. Attese anche indicazioni la celebrazione dell’Angelus domenicale.

