I Papiri di Ercolano ai raggi X, gli studiosi UniTo ricostruiscono il pensiero stoico di Crisippo di Soli

MeteoWeb

Prende il via al Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino un ambizioso progetto per la ricostruzione sistematica del pensiero del filosofo stoico Crisippo di Soli (III secolo a.C.), figura chiave nello sviluppo della logica, della fisica e dell’etica nella nostra tradizione filosofica. L’iniziativa, sostenuta con due milioni di euro dalla Commissione Europea attraverso l’ERC-Consolidator Grant APATHES, vedrà una collaborazione internazionale tra studiosi e istituzioni di prestigio.

Una task force interdisciplinare, guidata dalla cattedra di Papirologia del Prof. Christian Vassallo, coinvolgerà l’Universität Wien, la Transylvania University (KY, USA) e l’Université Laval (Québec, Canada). L’obiettivo principale sarà la realizzazione della prima edizione moderna del trattato Sulla Provvidenza di Crisippo, un’opera in almeno cinque libri, di cui conserviamo quasi esclusivamente testimonianze indirette. Due Papiri di Ercolano — il PHerc. 1421 e il PHerc. 1038, che trasmettono rispettivamente i libri I e II del trattato — rappresentano gli unici manoscritti a noi pervenuti e sono conservati attualmente nell’Officina dei Papiri della Biblioteca Nazionale di Napoli ‘Vittorio Emanuele III’.

Grazie all’impiego delle più avanzate tecniche di decifrazione dei manoscritti, il team analizzerà questi testi con esperimenti di macro-fluorescenza a raggi X a scansione, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC) di Napoli. Questa metodologia permetterà di ottenere immagini di altissima qualità. Saranno inoltre promossi esperimenti per distinguere con precisione ‘sovrapposti’ e ‘sottoposti’ presenti nei pezzi conservati, una difficoltà caratteristica dei papiri ercolanesi. Inoltre, saranno applicate tecniche bibliometriche e matematiche per ricostruire la lunghezza originale dei rotoli e la sequenza esatta dei frammenti superstiti. Ad operare stabilmente a Napoli per questo progetto sarà una nuova giovane collaboratrice del team APATHES di Torino, la Dr. Rosanna Malafronte, che discuterà tra breve la sua tesi dottorale sul PHerc. 1025 (un difficile testo di etica epicurea) presso l’Università di Pisa.

Il progetto avrà un impatto significativo non solo sulla papirologia, ma anche sulla storia della filosofia antica. Gli Stoici, a differenza degli Epicurei, sostenevano che l’universo fosse regolato da un ordine razionale e che ogni evento avesse una sua giustificazione. Il lavoro del team permetterà di approfondire questi e altri temi fondamentali del pensiero stoico, tra cui la relazione tra fato e necessità, il problema della teodicea e quello della libertà umana.

Il Prof. Vassallo — che ha quasi portato a termine, in collaborazione con il Dr. Fabian Ruge, esperto di logica stoica, la nuova edizione critica delle Ricerche Logiche di Crisippo trasmesse dal PHerc. 307 —, coordinerà anche gli aspetti ermeneutici e storico-filosofici dell’analisi dei papiri crisippei del trattato Sulla Provvidenza. Fondamentale sarà la collaborazione con i colleghi Proff. George Karamanolis, David Kaufman e Bernard Collette, autore quest’ultimo della più recente monografia sul concetto stoico di provvidenza (in greco, pronoia).

Questa sinergia interdisciplinare e internazionale consentirà di ottenere una nuova edizione critica senza precedenti dei frammenti fisico-teologici di Crisippo, aprendo nuove prospettive di ricerca sulla filosofia stoica e sulla comprensione dell’ordine del mondo secondo il pensiero greco di età ellenistica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.