Naso all’insù per la Parata di Pianeti, notte speciale in arrivo

Un evento celeste di rara bellezza sta raggiungendo oggi, 25 febbraio 2025, il suo momento culminante. La cosiddetta “parata di pianeti“, spesso erroneamente definita “allineamento planetario“, regala agli osservatori uno spettacolo unico, con ben 6 pianeti visibili nel cielo notturno. La configurazione più attesa di questa straordinaria danza cosmica è la congiunzione tra Mercurio e Saturno, visibili bassi sull’orizzonte occidentale, nella costellazione dell’Acquario, mentre Venere, il pianeta più luminoso, brilla nei Pesci sovrastando la coppia planetaria.

Uno spettacolo raro nel cielo di febbraio

Secondo gli esperti di Timeanddate.com, questa parata di pianeti è un fenomeno che si verifica solo poche volte in un secolo, rendendola un’occasione imperdibile. Il momento migliore per l’osservazione è poco dopo il tramonto, quando il cielo inizia a oscurarsi, consentendo di distinguere i vari corpi celesti. Marte e Giove dominano la porzione di cielo a Sud/Est, mentre a Ovest risplende Venere, con Saturno e Mercurio appena al di sotto. Per chi dispone di un telescopio, anche Nettuno e Urano sono visibili, sebbene più difficili da individuare.

La congiunzione Mercurio-Saturno

La vera protagonista della serata in arrivo è la congiunzione tra Mercurio e Saturno, un fenomeno che si verifica quando due pianeti appaiono molto vicini tra loro nel cielo terrestre. Tuttavia, la loro osservazione non sarà semplice: entrambi i pianeti sono molto bassi sull’orizzonte e il bagliore del tramonto potrebbe ostacolarne la visibilità. Per individuarli, sarà essenziale disporre di una vista libera verso Ovest, senza ostacoli naturali o artificiali.

Un evento unico, in attesa del prossimo appuntamento nel 2036

Secondo i calcoli di Frank Tveter, esperto in meccanica celeste, la prossima occasione per osservare tutti i pianeti del Sistema Solare contemporaneamente in un cielo sufficientemente scuro si verificherà nel 2036, seguito da un altro evento simile nel 2060. Queste date sono state determinate considerando il periodo del crepuscolo nautico, quando il Sole si trova almeno 6 gradi sotto l’orizzonte e i pianeti sono abbastanza alti da poter essere individuati.

Come e quando osservare la parata di pianeti

La parata di pianeti sarà visibile fino al 26 febbraio 2025, ma oggi, 25 febbraio, la congiunzione Mercurio-Saturno rappresenta il momento clou. Per chi desidera ammirare il cielo nelle prossime sere, è consigliato cercare un luogo lontano dalle luci cittadine e utilizzare binocoli o telescopi per una visione migliore. L’orizzonte occidentale sarà il punto di riferimento per individuare Mercurio e Saturno, mentre gli altri pianeti saranno distribuiti lungo l’eclittica.

Un fenomeno da non perdere

L’osservazione della parata di pianeti non è solo un’opportunità per gli astronomi, ma anche un momento per riflettere sulla grandiosità del cosmo e sulla nostra posizione nel Sistema Solare. Se le condizioni meteo lo permetteranno, il cielo di questa sera offrirà uno spettacolo indimenticabile.

