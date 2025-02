La Parata di Pianeti protagonista del cielo di febbraio, come e quando vederla

MeteoWeb

Nel corso di febbraio 2025, il cielo notturno offrirà uno spettacolo straordinario, una parata di pianeti: saranno ben visibili i 5 pianeti più luminosi – Venere, Giove, Marte, Mercurio e Saturno – accompagnati dai più sfuggenti Urano e Nettuno. Questo raro evento astronomico sarà visibile per tutto il mese, con un culmine particolare il 24 febbraio, quando Mercurio e Saturno appariranno eccezionalmente vicini nel cielo serale.

Un evento astronomico

Sebbene l’osservazione simultanea di 2, 3 o 4 pianeti sia piuttosto comune, la visione di tutti e 5 i pianeti brillanti nello stesso momento è meno frequente. Una simile configurazione celeste si ripeterà soltanto nell’ottobre del 2028, ma sarà visibile prima dell’alba, richiedendo un risveglio molto precoce per poterla osservare. Per il febbraio 2025, invece, basterà uscire all’aperto al crepuscolo per assistere a questo spettacolo celeste.

La parata dei pianeti

Venere, la Stella della Sera

Tra i pianeti visibili, Venere sarà senza dubbio il più brillante. Anche se ha raggiunto la sua massima elongazione orientale il 10 gennaio, continuerà a risplendere nel cielo occidentale durante tutto febbraio, fungendo da punto di riferimento per l’osservazione degli altri pianeti. Attraverso un binocolo o un piccolo telescopio, Venere apparirà come una falce luminosa, con il suo disco che si ingrandirà progressivamente mentre si avvicina alla Terra.

Saturno, una sfida osservativa

Saturno sarà individuabile poco sotto Venere, sebbene possa apparire insolitamente fioco. Ciò è dovuto alla posizione quasi “di taglio” dei suoi anelli rispetto alla Terra, che riduce la quantità di luce riflessa. Durante la prima metà di febbraio, la distanza apparente tra Venere e Saturno aumenterà gradualmente, mentre nella seconda metà del mese Saturno diventerà sempre più difficile da scorgere a causa della luce crepuscolare.

Giove e le sue lune

Giove si distinguerà facilmente per la sua brillantezza bianco-argentea e sarà accompagnato da famosi ammassi stellari, tra cui le Pleiadi e le Iadi. Con un binocolo o un piccolo telescopio, si potranno osservare le 4 lune galileiane: Io, Europa, Ganimede e Callisto. In particolare, la notte tra il 25 e il 26 febbraio offrirà una configurazione interessante, con 3 di queste lune disposte in un triangolo compatto su un lato del pianeta, mentre Io sarà isolata sull’altro lato.

Marte ad Est

Marte brillerà nella parte orientale del cielo sin dal tramonto, formando un suggestivo triangolo con le “stelle gemelle” dei Gemelli, Castore e Polluce. Sebbene il Pianeta Rosso stia progressivamente allontanandosi dalla Terra, sarà ancora facilmente osservabile per gran parte della notte.

Mercurio e Saturno

L’ultima settimana di febbraio segnerà l’apparizione di Mercurio, che raggiungerà una luminosità paragonabile a quella della stella più brillante del cielo, Sirio. Il 24 febbraio, Mercurio sarà in congiunzione con Saturno, apparendo a soli 1,5 gradi di distanza. Sarà il momento perfetto per completare l’osservazione di tutti e 5 i pianeti luminosi in una sola serata.

Per individuarli, sarà necessario avere un orizzonte libero da ostacoli e un cielo limpido. Venere fungerà da riferimento: guardando circa due pugni sotto di essa nel cielo occidentale, si potrà trovare Mercurio. Saturno sarà visibile accanto a Mercurio, sebbene con difficoltà. L’uso di un binocolo faciliterà l’individuazione.

Urano e Nettuno

Oltre ai 5 pianeti visibili a occhio nudo, anche Urano e Nettuno potranno essere individuati con un buon binocolo o un piccolo telescopio. Urano, con la sua caratteristica sfumatura verdastra, sarà osservabile con relativa facilità nelle serate limpide. Nettuno, più distante e di colore bluastro, sarà più difficile da individuare, specialmente verso la fine del mese, quando scomparirà nella luce crepuscolare.

La parata di pianeti di febbraio 2025

La parata di pianeti di febbraio 2025 offrirà un’opportunità straordinaria per gli appassionati di astronomia e per chiunque voglia avvicinarsi all’osservazione del cielo. Con un po’ di pianificazione e condizioni meteo favorevoli, sarà possibile ammirare questo spettacolo cosmico.

