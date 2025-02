Parco astronomico di Rocca di Papa: ufficializzati i prossimi appuntamenti

MeteoWeb

Nel mese di febbraio al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco dei Castelli Romani – tornano gli Astroincontri, per scoprire le meraviglie dell’Universo in compagnia degli esperti dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA). Gli appuntamenti scientifici, in programma in tutti i venerdì sera del mese, consentiranno al pubblico di adulti e bambini di conoscere l’affascinante mondo dell’astronomia attraverso conferenze, spettacoli sotto la cupola del planetario e osservazioni ai telescopi.

Si parte venerdì 7 febbraio con l’Astroincontro “Il cielo del mese” della categoria “Stelle al planetario”. Sotto la cupola di 7 metri di diametro del planetario – formidabile strumento di simulazione del cielo – e al telescopio principale dell’Osservatorio, il mega-Dobson da 40 cm di diametro, adulti e bambini potranno scoprire tutte le meraviglie del cielo di febbraio con gli esperti dell’Associazione. Prevista anche la visita guidata alla sale espositive e alla cupola che ospita la strumentazione adibita alle attività di ricerca astronomica.

Gli altri appuntamenti

Venerdì 14 febbraio, per la gioia dei più piccoli, torna un nuovo appuntamento dell’iniziativa “Stelle al planetario” dedicato alla scoperta della nostra galassia: la Via Lattea. Dopo lo spettacolo di grande impatto emozionale nel planetario, la scoperta del cielo proseguirà in giardino, dove si potrà mettere l’occhio all’oculare del telescopio principale per osservare con grande livello di dettaglio gli oggetti celesti visibili.

Venerdì 21 febbraio è invece la volta dell’Astroincontro “Dal Big Bang ai giorni nostri” dell’iniziativa “Stelle astrofile”. Il divulgatore dell’Associazione Emilio Sassone Corsi condurrà il pubblico alla scoperta della storia dell’Universo, dal big bang a oggi, esplorando in dettaglio l’affascinante tema dell’evoluzione della vita sulla Terra. “Come siamo arrivati qui? Quanto tempo c’è voluto per creare tutto questo? E quanto tempo c’è voluto per far nascere la vita sulla Terra? Se i 13,8 miliardi di anni li comprimiamo in un solo anno terrestre, l’Uomo sulla Terra è comparso solo negli ultimi secondi. Parlerò di tutto questo in poco meno di un’ora, sarà divertente!”, afferma Emilio Sassone Corsi. Prevista, dopo la conferenza divulgativa, l’osservazione guidata del cielo ai telescopi del giardino e della cupola astronomica.

A chiudere la ricca carrellata di eventi sarà l’Astroincontro “Stelle al planetario – Quando si dice il caso: l’Universo nel microonde” di venerdì 28 febbraio. L’evento sarà un’altra imperdibile occasione per scoprire le meraviglie del cielo stando comodamente seduti sotto la cupola del planetario fisso e all’oculare dei telescopi del Parco astronomico di Rocca di Papa.

