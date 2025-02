Parigi, alleanza per l’IA: 11 leader tech e 400 milioni per il futuro dell’Intelligenza Artificiale

MeteoWeb

In occasione del vertice mondiale sull’Intelligenza Artificiale di Parigi, un gruppo di 11 leader dell’industria tecnologica ha dato il proprio sostegno a una partnership che promette strumenti, dati e infrastrutture per l’Ia di “interesse pubblico”. Lo si apprende da un comunicato dell’organizzazione Current Ai. Personaggi del calibro di Arthur Mensch, proprietario di Mistral Ai, e Reid Hoffman di LinkedIn, hanno dichiarato di voler sostenere la missione di Current AI, con 400 milioni di dollari di finanziamenti provenienti da governi come Francia, Germania, Finlandia, Cile e Nigeria, oltre che da aziende e organizzazioni filantropiche.

