“Parkinson, scoprire la causa per trovare la cura”: la conferenza sulla malattia

La serie Colloquia dei XL 2025 prosegue giovedì 27 febbraio alle ore 11.00 con Maria Grazia Spillantini, Socio straniero dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e Professoressa di Neurologia Molecolare presso l’Università di Cambridge, che terrà una conferenza sul tema Malattia di Parkinson: scoprire la causa per trovare la cura. “Malattie neurodegenerative come la malattia di Parkinson sono comuni nella nostra società e questo è dovuto in gran parte al fatto che sono associate con l’età e ora viviamo più a lungo. La maggior parte delle malattie neurodegenerative è caratterizzata dalla presenza di aggregati proteici nel cervello. Questi aggregate sono formati da proteine normalmente presenti nel cervello ma che per ragioni ancora da definire cominciano ad aggregarsi perdendo la loro funzione e creando degli aggregati tossici per le cellule”, si legge nella nota.

“Nel Parkinson la proteina che si aggrega è l’alpha-synuclein, una proteina localizzata prevalentemente nelle cellule neuronali dove è coinvolta nella trasmissione di messaggi fra un neurone e l’altro, contribuendo al rilascio di neurotrasmettitori come la dopamina e contribuendo, per esempio alla regolazione del movimento. Nel Parkinson gli aggregate di alpha-synuclein, chiamati corpi di Lewy, portano alla disfunzione delle cellule dopaminergiche ed alla loro morte causando problemi motori. Mentre si pensava che i corpi di Lewy si formassero inizialmente nel cervello, recentemente è stata avanzata l’ipotesi che potrebbero formarsi nell’intestino o nel sistema olfattorio da dove potrebbero poi migrare al cervello. Noi abbiamo creato modelli in cui è possibile provare queste ipotesi e testare farmaci che possono prevenire l’aggregazione dell’alpha-synuclein ed il suo effetto tossico. La prevenzione della formazione di aggregati di alpha-synuclein è al momento uno dei maggiori approcci per trovare farmaci per la cura di malattie come il Parkinson e la Demenza con i corpi di Lewy”, conclude il comunicato.

