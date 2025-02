Un nuovo patto industriale per l’Europa: la strategia della Commissione per il futuro green

MeteoWeb

Momento cruciale per l’industria europea con la presentazione del Clean Industrial Deal da parte della Commissione Europea. Questa strategia industriale mira a rafforzare la competitività dell’UE nella transizione verso un’economia a emissioni nette zero, rispondendo alle turbolenze geopolitiche e al rischio di declino economico. Il Clean Industrial Deal è accompagnato dall’Affordable Energy Action Plan e dalla mobilitazione di 100 miliardi di euro nel breve termine.

Sostegno alla domanda di tecnologie e materiali a emissioni zero prodotti in Europa: l’adozione dell’Industrial Decarbonisation Accelerator Act nel 2025 e l’introduzione di criteri di “preferenza europea” nella revisione delle regole sugli appalti pubblici nel 2026 possono essere strumenti decisivi per garantire sicurezza economica ai settori strategici.

Allineamento del Clean Industrial Deal con un obiettivo climatico del 90% entro il 2040: questo fornisce una chiara traiettoria economica e una guida per l’allocazione dei 100 miliardi di euro mobilitati.

Rendere l’elettricità più accessibile: il supporto agli accordi di acquisto a lungo termine tra il settore energetico e l’industria è essenziale. Tuttavia, solo la riduzione della domanda e incentivi all’elettrificazione possono ridurre la dipendenza dell’UE dalla volatilità dei mercati energetici internazionali, rafforzando la sicurezza energetica. Investire in nuove infrastrutture di esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) all’estero potrebbe sottrarre risorse necessarie alle economie europee.

Riassegnazione dei fondi UE a favore dell’industria: fornire supporto finanziario rapido ai produttori di tecnologie pulite e alle industrie ad alta intensità energetica è fondamentale. Mobilitare 100 miliardi di euro rappresenta un passo significativo.

Mancata pubblicazione della modifica della legge sul clima con l’obiettivo del 90% entro il 2040: questo solleva dubbi tra i partner internazionali sulla determinazione dell’UE a intensificare gli sforzi dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi.

Le opinioni degli esperti

Neil Makaroff, direttore del progetto, ha dichiarato: “garantire il successo delle industrie a emissioni zero diventa vitale quanto rafforzare le capacità di difesa per l’Europa. Con il Clean Industrial Deal, la Commissione dimostra la volontà di usare tutti gli strumenti a disposizione, inclusa la preferenza per le tecnologie Made-in-Europe e la mobilitazione di 100 miliardi di euro di investimenti. A differenza degli Stati Uniti, questa strategia non è un ritorno al passato basato su petrolio, gas e carbone, ma è alimentata dalla decarbonizzazione. L’obiettivo è rendere l’UE un polo di innovazione e manifattura net-zero. In questo senso, il Clean Industrial Deal rappresenta un cambio di paradigma necessario per affrontare le turbolenze geopolitiche e invertire il declino economico.”

L’Executive Director Linda Kalcher ha aggiunto: “oggi la Commissione ha pubblicato una Roadmap potenzialmente efficace per l’industria, ma con un piano finanziario incoerente e senza certezza legale per il 2040. Investire in infrastrutture di GNL all’estero significa alimentare le dipendenze energetiche dell’UE senza garanzia di riduzione dei prezzi. Al contrario, si rischia di finanziare economie come Stati Uniti e Qatar in un momento in cui cittadini e imprese europee lottano per far fronte ai costi energetici. Il passo nella giusta direzione è accelerare la decarbonizzazione industriale con 100 miliardi di euro, purché questi fondi siano destinati a raggiungere l’obiettivo del 90% di riduzione delle emissioni entro il 2040 e alle aziende più esposte alla concorrenza cinese o ai dazi statunitensi.”

L’analista industriale Tristan Beucler ha sottolineato: “con il Clean Industrial Deal, l’UE riconosce l’urgenza di ripristinare la competitività industriale per rimanere nella corsa con Cina e Stati Uniti. Questo supporto arriva in un momento cruciale, in cui l’industria europea affronta sfide significative: forte concorrenza internazionale, rallentamento della domanda e dipendenza dalle catene del valore globali per le tecnologie net-zero. Condizionare le misure di supporto alla resilienza, alla sostenibilità e ai criteri di preferenza europea può favorire la domanda di prodotti europei, consentendo investimenti a lungo termine per la trasformazione industriale dell’UE”.

Il Clean Industrial Deal rappresenta quindi un’opportunità per l’Europa di consolidare la propria posizione di leader nella transizione ecologica, fornendo strumenti concreti per la competitività industriale e la sicurezza economica. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dall’implementazione coerente delle politiche e dall’allocazione strategica delle risorse.

