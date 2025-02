Petrolio, si sblocca una situazione dopo mesi di stallo: esportazioni attraverso un porto turco

MeteoWeb

Il ministero del petrolio dell’Iraq e il ministero delle Risorse naturali della regione autonoma del Il Kurdistan iracheno hanno raggiunto un accordo per riprendere le esportazioni di petrolio curdo. Lo si apprende da un comunicato del governo regionale del Kurdistan, citato dall’agenzia di stampa curdo-irachena “Rudaw”, secondo cui le esportazioni di petrolio saranno effettuate attraverso il porto turco di Ceyhan “in base alla quantità’ disponibile”. “Oggi è stata formata una squadra tecnica congiunta per ispezionare l’oleodotto e presentarne le condizioni”, si legge nel comunicato, in cui viene sottolineato l’impegno del governo di Erbil ad attuare le disposizioni della legge di bilancio federale.

