Petrolio, il riavvio dell’oleodotto Iraq-Turchia resta in sospeso

La Turchia non ha ancora ricevuto conferma dall’Iraq sulla ripresa dei flussi di petrolio attraverso l’oleodotto Iraq-Turchia. Lo ha detto all’agenzia Reuters il ministro dell’Energia turco, Alparslan Bayraktar. Il ministro del petrolio iracheno lunedì scorso ha detto che le esportazioni di petrolio dalla regione semi-autonoma del Kurdistan riprenderanno la prossima settimana, risolvendo una disputa di durata quasi due anni che ha interrotto i flussi di greggio, mentre i legami tra Baghdad ed Erbil migliorano. Una ripresa dovrebbe allentare la pressione economica nella regione del Kurdistan, dove l’interruzione ha portato a ritardi negli stipendi per i dipendenti del settore pubblico e tagli ai servizi essenziali. Alla domanda di Reuters in parlamento su quando sarebbe iniziato il flusso di petrolio iracheno e se ci fossero informazioni dall’Iraq sull’argomento, Bayraktar ha risposto “ancora niente”.

I flussi di petrolio sono stati interrotti dalla Turchia a marzo 2023, dopo che la Camera di Commercio Internazionale ha ordinato ad Ankara di pagare a Baghdad danni pari a 1,5 miliardi di dollari per esportazioni non autorizzate di oleodotti da parte del governo curdo, che coprivano il periodo dal 2014 al 2018. Secondo una fonte, un secondo caso di arbitrato in corso copre il periodo dal 2018 in poi.

La Turchia ha affermato che l’oleodotto è pronto dalla fine del 2023 per riprendere i flussi. Il ministro del petrolio iracheno, Hayan Abdel-Ghani, lunedì scorso ha detto che una delegazione del ministero avrebbe visitato la regione curda per negoziare un meccanismo per ricevere petrolio dalla regione ed esportarlo, aggiungendo che “il processo di esportazione inizierà entro una settimana”. Abdel-Ghani ha aggiunto che Baghdad riceverà 300.000 barili al giorno dalla regione. L’Iraq, secondo produttore dell’OPEC dietro al leader de facto dell’Arabia Saudita, attualmente sta pompando circa 4 milioni di barili al giorno, in linea con l’obiettivo di produzione concordato con la più ampia alleanza OPEC+. Non è ancora chiaro in che modo Baghdad aumenterà le esportazioni settentrionali e resterà conforme ai tagli dell’OPEC+ e se, ad esempio, taglierà le esportazioni da Bassora, nell’Iraq meridionale.

