Piogge torrenziali in Sudafrica, alluvione sommerge il KwaZulu-Natal: almeno 5 dispersi | FOTO e VIDEO

Si teme che 5 persone, tra cui 4 bambini, siano disperse a causa delle alluvioni avvenute nel KwaZulu-Natal, in Sudafrica, in seguito alle forti piogge che hanno colpito la provincia. “Piogge torrenziali e inondazioni hanno lasciato una scia di distruzione. Si ritiene che 5 persone siano state trascinate” via dalla furia dell’acqua, ha affermato il portavoce dei paramedici Garrith Jamieson.

Nonostante le ricerche da parte dei paramedici, della polizia metropolitana di Durban, del Durban Search and Rescue e del dipartimento dei vigili del fuoco di eThekwini, gli sforzi sono stati interrotti a causa del terreno pericoloso e della scarsa illuminazione. “La ricerca è stata interrotta a causa delle condizioni pericolose. È stata presa una decisione congiunta per tutte le unità di tornare alle prime luci dell’alba per riprendere la ricerca degli individui scomparsi“, ha aggiunto Jamieson.

Il Servizio meteorologico sudafricano (SAWS) ha diramato diverse allerte meteo, segnalando condizioni estreme in corso in tutto il Paese.

