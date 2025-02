La più grande talpa meccanica d’Europa al lavoro sulla nuova alta velocità Salerno-Reggio Calabria

MeteoWeb

Il 21 febbraio segnerà una data storica per l’ingegneria ferroviaria italiana: la più grande talpa meccanica (Tbm) del gruppo Webuild in Europa entrerà in funzione per scavare la Galleria Saginara, parte del Lotto 1A della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria. L’evento, che si terrà nel Comune di Campagna (Salerno), vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle aziende coinvolte.

Il progetto prevede la realizzazione di 35 km di nuova linea ferroviaria tra Battipaglia e Romagnano, con 20 gallerie e 19 viadotti. La talpa meccanica, dalle caratteristiche impressionanti, vanta una testa fresante di oltre 13 metri di diametro, una lunghezza di 130 metri e un peso di 4.000 tonnellate. Alimentata da 18 motori con una potenza complessiva di 10 Megawatt, sarà operata da un team di oltre 100 tecnici specializzati.

Sul Lotto 1A saranno impiegate complessivamente quattro Tbm per scavare otto gallerie naturali. I lavori, affidati al Consorzio Xenia, composto da Webuild, Pizzarotti, Ghella e Tunnel Pro, rappresentano un passo fondamentale per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del Sud Italia, garantendo collegamenti più rapidi ed efficienti lungo la dorsale tirrenica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.