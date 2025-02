Poliziotto ucciso mentre scortava squadra di vaccinazione antipolio: l’attacco nel giorno del lancio della campagna 

MeteoWeb

Un poliziotto pakistano è stato ucciso nel nord-ovest del Paese mentre si stava dirigendo a raggiungere un team incaricato di condurre le vaccinazioni antipolio. Lo ha reso noto la polizia pakistana all’Afp. L’attacco è avvenuto nel giorno del lancio della campagna annuale contro la poliomielite in Pakistan dal valore di 240 milioni di dollari dopo un record d’infezioni nel 2024. La poliomielite è rimasta endemica solo in Pakistan e in Afghanistan. Islamabad ha registrato 73 nuovi casi di poliomielite nel 2024 e un primo caso è stato rilevato nel nord-ovest a gennaio.

