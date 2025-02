Ponte Stretto, riunione al Mit: obiettivo veloce ok del Cipess

MeteoWeb

Oggi è avvenuta una riunione al Mit “alla presenza del vicepremier e Ministro Matteo Salvini” e “con i rappresentanti di tutti i Ministeri coinvolti nelle fasi finali della procedura per la definitiva approvazione del Ponte sullo Stretto“, ossia Interno, Difesa, Salute, Ambiente, Protezione Civile e Politiche del Mare. L’obiettivo era “fare il punto della situazione per portare al più presto l’opera all’approvazione del Cipess. Salvini ha ringraziato i presenti, esprimendo “grande soddisfazione” per il clima collaborativo e concreto”, si legge in una nota.

