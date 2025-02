Porsche rivede la strategia elettrica: il passo indietro ed i ribaltoni ai vertici

MeteoWeb

Anche per Porsche la corsa all’elettrificazione totale sta incontrando ostacoli. La scelta di puntare su alcuni modelli di punta, come il Macan, esclusivamente in versione elettrica, non ha portato ai risultati sperati. Nel 2024, la casa automobilistica tedesca ha registrato una contrazione del 3% nelle vendite rispetto all’anno precedente, con una flessione ancora più marcata del 28% sul mercato cinese, oggi tra i più strategici a livello globale. E’ quanto riporta DDay. Per far fronte a questa situazione, Porsche ha annunciato un importante investimento di 800 milioni di euro per sviluppare nuove motorizzazioni endotermiche e ibride, adeguando così la propria offerta alle esigenze di un mercato che non ha ancora abbracciato del tutto la transizione all’elettrico.

Tuttavia, questi investimenti e il calo delle vendite hanno avuto ripercussioni sugli utili dell’azienda. Le previsioni iniziali per il 2024 indicavano un margine di profitto vicino al 20%, ma ora la casa di Stoccarda prevede di chiudere l’anno con un utile compreso tra il 10% e il 12%, ben al di sotto delle aspettative. Queste difficoltà finanziarie hanno portato Porsche a una riorganizzazione dei vertici aziendali.

Le novità

Il direttore finanziario Lutz Meschke e il responsabile vendite e marketing Detlev von Platen lasceranno i loro incarichi. Quest’ultimo, in particolare, era stato tra i principali sostenitori della strategia di elettrificazione dell’azienda, ora messa in discussione dai risultati di mercato. Porsche non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle motivazioni della ristrutturazione del management, ma gli analisti interpretano questi cambiamenti come un chiaro segnale di adattamento alle nuove dinamiche del settore.

Nonostante i costi imprevisti, la decisione di Porsche di rafforzare la produzione di modelli endotermici e ibridi è stata accolta positivamente dagli esperti del settore, che già avevano previsto un ridimensionamento della capacità produttiva per bilanciare la domanda in calo.

In questo contesto, la famiglia Porsche-Piëch, con Wolfgang Porsche in prima linea, sta seguendo attentamente gli sviluppi della situazione. Gran parte dei loro introiti dipende dai dividendi delle società controllate, rendendo le scelte dei prossimi mesi decisive per il futuro del marchio in un mercato automobilistico sempre più incerto e competitivo.

