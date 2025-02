Potente esplosione sul Sole, blackout radio nel Pacifico

MeteoWeb

Potente esplosione sul Sole: un brillamento solare classe X2 è stato rilevato dai satelliti in orbita terrestre (immagini di seguito) ieri alle 20:27 ora italiana. L’origine è stata individuata appena dietro il lembo nordoccidentale del Sole, una posizione che impedisce alla nostra stella di proiettare un’espulsione di massa coronale (CME) verso la Terra. Tuttavia, l’evento ha generato un impulso di radiazione ultravioletta estrema che ha causato un blackout delle comunicazioni radio a onde corte sopra l’Oceano Pacifico equatoriale (immagine in alto).

Cos’è un brillamento solare?

Un brillamento solare, o flare, è un’improvvisa e intensa emissione di energia dalla superficie del Sole, causata dalla riconnessione delle linee di campo magnetico nella corona solare. Questo fenomeno rilascia grandi quantità di radiazione elettromagnetica, che possono influenzare la Terra in pochi minuti, causando disturbi alle comunicazioni radio e ai sistemi satellitari.

I brillamenti vengono classificati in base alla loro intensità nelle bande di raggi X, con le classi A, B, C, M e X in ordine crescente di potenza. Un flare di classe X, come quello rilevato ieri, è tra i più potenti e può avere effetti significativi sulla tecnologia terrestre e spaziale.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)?

A differenza dei brillamenti, un’espulsione di massa coronale (CME) è un’enorme nube di plasma e campi magnetici che viene lanciata nello Spazio dalla corona solare. Se una CME è diretta verso la Terra, può causare tempeste geomagnetiche che disturbano le reti elettriche, le comunicazioni satellitari e provocano aurore polari più intense.

Nel caso dell’evento di ieri, il brillamento è avvenuto in una parte del Sole che non ha permesso alla CME di dirigersi verso la Terra, evitando quindi conseguenze più gravi per il nostro pianeta.

Cos’è un blackout radio a onde corte?

Un blackout radio a onde corte si verifica quando un impulso di radiazione estrema proveniente dal Sole ionizza la parte superiore dell’atmosfera terrestre, la ionosfera, disturbando le comunicazioni radio che si basano sulla riflessione delle onde corte. Questi blackout colpiscono principalmente le frequenze utilizzate dalle comunicazioni marittime, aeronautiche e militari, e possono durare da pochi minuti a diverse ore.

L’evento di ieri ha avuto un impatto significativo sopra l’Oceano Pacifico equatoriale, dove le comunicazioni radio a onde corte sono state temporaneamente interrotte. Fortunatamente, la durata dell’effetto è stata limitata e non ha provocato danni persistenti alle infrastrutture tecnologiche.

