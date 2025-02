Prati di Tivo chiusi per rischio valanghe: stop agli accessi

MeteoWeb

A partire da domani, domenica 16 febbraio, la stazione turistica dei Prati di Tivo non sarà accessibile né in auto né a piedi, limitando quindi anche l’uso di slittini e bob. Il divieto riguarda l’area sopra e sotto la strada provinciale 43, che circonda i Prati di Tivo. L’accesso sarà consentito solo fino al piazzale Amorocchi. Nel corso della giornata, il rischio valanghe è stato aggiornato al grado 4 a causa dell’intensa nevicata che ha colpito Pietracamela e i Prati di Tivo. In mattinata il manto nevoso era di 30 centimetri, ma nel rilevamento effettuato nel primo pomeriggio ha superato i 60 centimetri.

La valutazione dei tecnici Meteomont, riunitisi con il sindaco Antonio Villani, ha confermato l’aumento del pericolo anche alla luce della slavina verificatasi poco prima di mezzogiorno. L’evento è stato rilevato sul versante nord del Corno Piccolo. Nonostante il ritorno al bel tempo previsto per domenica, il rischio di ulteriori distacchi di neve rimane elevato. L’assenza di precipitazioni non garantirà infatti un assestamento sufficiente del manto nevoso, aumentando la possibilità di nuove valanghe o scarichi di neve spontanei. Le autorità locali raccomandano la massima prudenza e invitano tutti i visitatori a rispettare le restrizioni imposte per garantire la sicurezza dell’area.

