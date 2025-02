Precipita per 50 metri: escursionista muore nel Bresciano

MeteoWeb

Tragedia sulle montagne del Bresciano: un escursionista è morto precipitando per oltre cinquanta metri mentre stava risalendo il Pizzo Camino, nel territorio di Borno, in Vallecamonica. È successo questa mattina. L’uomo, un 50enne di Bergamo, era in compagnia di altri tre escursionisti. Sono stati loro a lanciare l’allarme, allertando i soccorsi e fornendo le coordinate della loro posizione. La salma dell’uomo è stata recuperata dal Soccorso Alpino e portata all’ospedale di Esine (Brescia).

