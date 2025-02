Salute: prediabete ridotto mangiando composti di broccoli, lo studio

MeteoWeb

Il composto chimico sulforafano presente nei germogli di broccoli può essere collegato a livelli di zucchero nel sangue migliorati nel prediabete, un precursore del diabete di tipo 2. È quanto dimostrato in uno studio condotto presso l’Università di Goteborg. Il composto di broccoli ha avuto un effetto più significativo sui livelli di zucchero nel sangue in alcune persone. I ricercatori dell’Università di Goteborg hanno precedentemente identificato il sulforafano come agente antidiabetico nel diabete di tipo 2. Uno studio sui pazienti condotto nel 2017 ha dimostrato livelli di zucchero nel sangue significativamente più bassi nelle persone con diabete dopo aver assunto grandi dosi di sulforafano estratto dai germogli di broccoli.

In questo nuovo studio, pubblicato su ‘Nature Microbiology’, il professor Anders Rosengren e colleghi hanno invece esaminato il prediabete. Questa condizione è un precursore del diabete di tipo 2, con livelli di zucchero nel sangue in lento aumento a causa della produzione di insulina compromessa. Lo studio ha coinvolto 89 persone con glicemia a digiuno elevata, un indicatore di prediabete. Altri criteri includevano che i partecipanti fossero in sovrappeso od obesi e avessero un’età compresa tra 35 e 75 anni.

Ai partecipanti è stato assegnato in modo casuale sulforafano o un placebo per dodici settimane. Né i partecipanti né i ricercatori sapevano a chi era stato assegnato cosa. Un totale di 74 partecipanti ha completato tutte le fasi dello studio.

I risultati mostrano che i partecipanti che assumevano il composto sulforafano avevano una riduzione media più elevata della glicemia a digiuno rispetto a quelli che assumevano il placebo. La differenza tra i due gruppi nello studio era considerevole. Una differenza ancora maggiore è stata osservata quando si analizzano i sottogruppi clinici. Il gruppo con il miglioramento maggiore dopo aver assunto sulforafano presentava i primi segni di diabete lieve correlato all’età, un Bmi relativamente basso nel contesto dello studio, bassa resistenza all’insulina, bassa incidenza di steatosi epatica e bassa secrezione di insulina.

