Premiato il nostro collaboratore Gianluca Congi per meriti di servizio

MeteoWeb

Il 20 gennaio scorso a Vibo Valentia si è tenuta la festa regionale della polizia locale. In quell’occasione sono stati premiati gli agenti che sul territorio calabrese si sono distinti per attività di servizio meritevoli. Tra gli insigniti delle onorificenze anche il nostro collaboratore Gianluca Congi, Brigadiere Capo della Polizia Provinciale di Cosenza, premiato con due encomi per altrettante brillanti attività di servizio in materia di lotta allo spaccio della droga e di lotta al bracconaggio ai danni di fauna particolarmente protetta. Il direttore e la redazione si congratulano vivamente per il continuo, prezioso e infaticabile impegno professionale del nostro affezionato collaboratore, che da tanti anni ci invia notizie, spesso inedite, sulla natura, sul territorio, sull’ornitofauna e sul meteo che caratterizzano soprattutto l’area dell’altopiano della Sila.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.