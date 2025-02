Presentata la nuova mappa europea delle zone umide: un passo avanti per la tutela ambientale

MeteoWeb

Un team internazionale di ricercatori ha realizzato la più completa e aggiornata mappa europea delle zone umide, fornendo uno strumento essenziale per la protezione e la gestione di questi ecosistemi cruciali. Il progetto, finanziato dal programma Horizon Europe dell’Unione Europea, ha richiesto due anni di lavoro e ha coinvolto oltre 200 set di dati geospaziali per identificare torbiere, pianure alluvionali e zone umide costiere in tutto il continente.

“Abbiamo raccolto, controllato e unito un vasto numero di geodati sulle zone umide e in particolare sulle torbiere“, ha dichiarato Cosima Tegetmeyer del Greifswald Mire Centre. “Ora disponiamo di un dataset standardizzato che migliora la comprensione e la gestione di queste aree“.

La nuova mappa, accessibile liberamente, rappresenta un’importante risorsa per politici, ricercatori e proprietari terrieri. Essa consente di individuare aree a rischio a causa dei cambiamenti climatici, fornendo dati cruciali per l’adattamento delle politiche territoriali. Inoltre, aiuta a riconoscere la presenza di zone umide anche in territori che, a causa del drenaggio, ne hanno perso le caratteristiche originarie.

Juraj Balkovic, ricercatore presso l’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), ha sottolineato il valore della mappa per la valutazione delle strategie di mitigazione del clima e della biodiversità.

La pubblicazione della mappa coincide con la Giornata mondiale delle zone umide, celebrata ogni 2 febbraio dal 1997. Questi ecosistemi, pur essendo minacciati dall’inquinamento e dallo sfruttamento umano, svolgono un ruolo chiave nella tutela della biodiversità e nella regolazione del clima, offrendo protezione contro siccità e inondazioni, purificando l’acqua e stabilizzando il microclima.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.