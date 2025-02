Presentato alla COP16 di Riyadh l’Atlante Mondiale della Siccità: il webinar

MeteoWeb

Presentato alla COP16 di Ryadh, l’Atlante Mondiale della Siccità è un progetto innovativo che analizza la siccità come fenomeno interconnesso a scelte politiche, modelli economici e vulnerabilità sociali. Uno strumento nato dalla collaborazione tra Fondazione CIMA, JRC e UNCCD per trasformare dati in strumenti concreti per governi e cittadini, partendo dagli impatti per fornire soluzioni sistemiche. Il 28 marzo alle 12 gli autori Tessa Maurer, Lauro Rossi, Edoardo Cremonese (Fondazione CIMA) e Andrea Toreti (JRC-Commissione Europea) dialogheranno con il giornalista Ferdinando Cotugno su framework interdisciplinari per studiare impatti a cascata e approfondire le connessioni tra crisi climatica e dinamiche globali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.