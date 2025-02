La presentazione di “Gli incunaboli e le cinquecentine degli Osservatori astronomici dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”

MeteoWeb

Giovedì 6 febbraio 2025, ore 16.00 presso la Sala Conferenze “Maria Clara Lilli Di Franco” del MiC, Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, via Milano 76 – 00184 Roma, andrà in scena la presentazione del volume “Gli incunaboli e le cinquecentine degli Osservatori astronomici dell’Istituto Nazionale di Astrofisica” (1478-1560). A cura di Emilia Olostro Cirella, Laura Abrami, Giovanna Caprio, Francesca Perrone, Donatella Randazzo. Prefazione di Marco Tavani.

Saluti

Aurora Raniolo, Direttore dell’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro

Roberto Ragazzoni, Presidente dell’Istituto Nazionale Astrofisica

Antonella Gasperini, Responsabile Biblioteche, Musei e Terza Missione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica

Interverranno

Edoardo Barbieri, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Massimo Della Valle, INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli e Accademia dei Lincei

Emilia Olostro Cirella, INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli

