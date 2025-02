Massima pressione da Trump: l’annuncio sulle esportazioni di petrolio

MeteoWeb

La campagna di massima pressione della nuova amministrazione statunitense sull’Iran fallirà di nuovo, e non raggiungerà l’obiettivo di portare le esportazioni di petrolio del Paese a zero. Lo ha affermato nel fine settimana il ministro del Petrolio iraniano, Mohsen Paknejad. “La politica di massima pressione è fallita e il sogno di Trump di ridurre le esportazioni di petrolio dell’Iran a zero non si avvererà mai”, ha spiegato Paknejad. La scorsa settimana Trump ha ripristinato la campagna di “massima pressione” sull’Iran. In un Memorandum presidenziale sulla sicurezza nazionale (NSPM) di questa settimana, Trump ha ordinato al Segretario di Stato di modificare o revocare le esenzioni dalle sanzioni, in particolare quelle che forniscono all’Iran un qualsiasi grado di sollievo economico o finanziario. Secondo il memorandum presidenziale, il Segretario di Stato dovrà inoltre “implementare una campagna solida e continua, in coordinamento con altri dipartimenti esecutivi o agenzie competenti, per portare le esportazioni di petrolio dell’Iran a zero, incluse le esportazioni alla Cina”.

