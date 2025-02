Previsioni Meteo, alta pressione in espansione ma il futuro è incerto: l’Atlantico tornerà protagonista

MeteoWeb

L’attuale fase meteorologica in corso, sebbene caratterizzata da un leggero calo delle temperature, non può essere definita un vero e proprio afflusso freddo degno di nota. La configurazione atmosferica, dominata da un’alta pressione che tende a espandere il proprio promontorio sul continente europeo, lascia spazio a un modesto contributo di aria di matrice continentale, generando un clima più secco e con temperature leggermente inferiori alla media. Tuttavia, l’assenza di un reale scambio meridiano intenso impedisce a masse d’aria gelide di raggiungere le nostre latitudini con impatti significativi.

Il freddo più intenso, infatti, rimane confinato sull’Europa orientale, dove si delinea una saccatura in fase di isolamento, un cut-off che rappresenta un nucleo freddo ben strutturato e associato a una ramificazione del vortice polare di tutto rispetto. Questa dinamica, pur non coinvolgendo direttamente il Mediterraneo centrale e occidentale, svolge un ruolo importante nell’assetto generale della circolazione atmosferica, contribuendo a mantenere un certo grado di stabilità sulle nostre regioni.

La tendenza evolutiva della situazione meteorologica appare orientata verso un progressivo rafforzamento del forcing di origine occidentale, con il promontorio anticiclonico destinato a subire una graduale trasformazione. L’estensione dell’alta pressione verso latitudini più basse e la sua progressiva espansione verso est o sud-est indicano una possibile variazione dello scenario dominante. Questa dinamica potrebbe rappresentare un preludio a un cambio di circolazione nel medio-lungo termine, con il ritorno di un’influenza atlantica più marcata dopo una fase prevalentemente anticiclonica.

Le prossime settimane potrebbero quindi vedere un’evoluzione in cui le perturbazioni oceaniche tornano a farsi strada verso il Mediterraneo, spezzando l’attuale dominio dell’alta pressione e riportando condizioni più dinamiche, con il possibile ritorno di precipitazioni e variazioni termiche più evidenti. La stabilità atmosferica attuale, quindi, potrebbe rivelarsi temporanea, lasciando spazio a un contesto meteorologico più variabile con l’avanzare della stagione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.