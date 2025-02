Previsioni Meteo: in arrivo anticiclone africano e pulviscolo sahariano sull’Italia

MeteoWeb

Con l’avvicinarsi della primavera, si conferma una tendenza ormai evidente: l’inverno, per come eravamo abituati a conoscerlo, si è manifestato in forma attenuata o quasi assente in molte aree del Paese. Questo andamento climatico anomalo si inserisce in un contesto di variazioni atmosferiche sempre più marcate, in cui gli scambi meridiani di masse d’aria giocano un ruolo determinante. A partire dal prossimo fine settimana, una nuova dinamica atmosferica interesserà la nostra Penisola, con l’afflusso di masse d’aria di origine nordafricana. L’espansione di un robusto anticiclone subtropicale determinerà un deciso rialzo delle temperature, portando valori ben al di sopra delle medie stagionali. Tuttavia, oltre all’aumento termico, questo tipo di configurazione favorirà anche il trasporto di pulviscolo sahariano verso il Mediterraneo, un fenomeno sempre più frequente nei periodi di stabilità atmosferica.

L’arrivo del pulviscolo sahariano sulla nostra Penisola è un fenomeno meteorologico sempre più frequente, favorito dalla presenza di anticicloni di origine nordafricana che trasportano nell’atmosfera particelle di sabbia e polvere provenienti dal deserto. Questo fenomeno, oltre a caratterizzare visivamente il cielo con tonalità lattiginose o giallo-rossastre, ha un impatto significativo sulla qualità dell’aria, sulla salute pubblica e su diversi aspetti della vita quotidiana e ambientale.

Quando le correnti d’aria sospingono il pulviscolo sahariano verso l’Italia, la sua presenza è immediatamente percepibile a occhio nudo. Il cielo perde la sua tipica limpidezza e assume un aspetto opaco, mentre la luce del sole appare filtrata da una sottile coltre di particelle in sospensione. A terra, auto, strade, balconi e panni stesi vengono ricoperti da uno strato di polvere marroncina, un segno tangibile del lungo viaggio compiuto da queste particelle, che possono aver percorso migliaia di chilometri prima di depositarsi.

Oltre all’evidente impatto estetico, il pulviscolo sahariano incide in modo significativo sulla qualità dell’aria. Le polveri fini, che si mescolano agli inquinanti già presenti nelle aree urbane e industrializzate, contribuiscono all’innalzamento dei livelli di particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), spesso determinando il superamento dei limiti di sicurezza stabiliti dalle normative europee sulla qualità dell’aria. In molte città italiane, da Milano a Torino, da Genova a Napoli, l’arrivo della sabbia desertica si traduce in picchi di inquinamento che possono persistere per giorni, aggravando una situazione già critica in alcune aree metropolitane.

Gli effetti sulla salute non sono trascurabili, specialmente per le categorie più vulnerabili della popolazione. Bambini, anziani, persone affette da patologie respiratorie croniche come asma e bronchite, così come i cardiopatici, possono risentire in modo particolare dell’aumento delle polveri sottili nell’aria. Le particelle di origine sahariana, sebbene naturali, possono trasportare anche tracce di metalli pesanti e altre sostanze nocive, aumentando il rischio di infiammazioni delle vie respiratorie e di disturbi cardiovascolari. Studi epidemiologici hanno evidenziato un incremento del 20% del rischio di infezioni respiratorie nei bambini esposti a concentrazioni elevate di polveri sahariane, un dato che sottolinea l’importanza di adottare misure preventive nei periodi in cui questi eventi si verificano.

L’influenza del pulviscolo sahariano non si limita solo alla salute umana, ma coinvolge anche il settore energetico e ambientale. La deposizione delle particelle sulle superfici dei pannelli fotovoltaici, ad esempio, riduce l’efficienza nella produzione di energia solare, sia per l’ostacolo alla radiazione solare diretta, sia per il necessario aumento delle operazioni di pulizia e manutenzione. Inoltre, quando le polveri si depositano sulla neve e sui ghiacciai alpini, il loro colore scuro riduce la capacità riflettente del manto nevoso, accelerandone la fusione e contribuendo indirettamente alla perdita di riserve idriche essenziali per l’ecosistema.

In ambito meteorologico, il pulviscolo sahariano può anche influenzare la dinamica dei temporali. Le particelle sospese in atmosfera possono agire come nuclei di condensazione, favorendo la formazione di nubi ma, paradossalmente, riducendo il rischio di grandinate, poiché la presenza di molteplici nuclei di aggregazione tende a generare precipitazioni più diffuse e meno concentrate in chicchi di grandine di grandi dimensioni.

