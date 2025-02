Previsioni Meteo Lombardia: correnti occidentali umide e instabilità

MeteoWeb

“Oggi e domani permane una circolazione lievemente depressionaria per la presenza di correnti occidentali umide. Venerdì l’approfondimento di un minimo depressionario a ridosso dell’arco alpino favorirà condizioni instabili. Sabato l’espansione di un promontorio da ovest porterà tempo stabile e soleggiato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta in pianura nubi basse compatte tra notte e mattino, in attenuazione nel pomeriggio con deboli irregolari schiarite, nuovamente nuvoloso in serata; in montagna nuvoloso nella notte, quindi irregolari schiarite sparse nel corso della mattinata e per il pomeriggio, in serata nuovi annuvolamenti.

Precipitazioni: nelle prime ore del giorno molto deboli sulla pianura centrale, in serata deboli possibili nevicate a ridosso dei rilievi di confine oltre 1200 metri.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 4 e 8 °C, massime tra 11 e 14 °C.

Zero termico: circa a 1600 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli da sud.

