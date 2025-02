Previsioni Meteo Lombardia: instabilità nel weekend

MeteoWeb

“L’espansione di un campo di alta pressione dal Mediterraneo mantiene condizioni stabili e assenza di precipitazioni fino alla giornata di venerdì 21. Da sabato 22 maggiore instabilità, a causa dell’avvicinamento di una debole perturbazione atlantica, che potrebbe favorire qualche pioggia sparsa su Appennino e pianura meridionale. Domenica possibile miglioramento, in un contesto generale di variabilità e bassa probabilità di precipitazioni. Temperature minime in calo fino a venerdì con probabili gelate anche in pianura, massime in aumento con punte oltre i 10°C in pianura da domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Locali annuvolamenti più consistenti saranno possibili al mattino a ridosso dell’Appennino e in serata sulle Alpi Retiche.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo e massime in rialzo, quest’ultime soprattutto in montagna. Valori minimi in pianura tra -3/2 °C, massimi tra 6-9 °C.

Zero termico: intorno a 2200-2400 metri.

Venti: ovunque deboli o molto deboli di direzione variabile. Brezze nelle valli.

