Previsioni Meteo Lombardia: nubi basse diffuse

“L’espansione di un campo di alta pressione dal Mediterraneo Occidentale apporta condizioni di stabilità e assenza di precipitazioni. Tuttavia, deboli venti orientali più umidi provocano la formazione di nuvolosità bassa diffusa su gran parte della regione. Fino a venerdì 21 condizioni stazionarie, eccetto un maggiore prevalenza di sole da giovedì, che porterà anche ad un aumento delle temperature. Sabato 22, l’avvicinamento di una perturbazione atlantica favorirà un generale aumento delle nubi, seppur con precipitazioni ad oggi viste molto deboli e limitate ad alcuni settori della regione; domenica possibile miglioramento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto su valli prealpine, in pianura e sull’Appennino, possibili schiarite dal pomeriggio. Ampio soleggiamento in quota sulle Alpi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo. In pianura minime tra 0-5 °C, massime tra 5-8 °C.

Zero termico: intorno a 700-800 metri.

Venti: in pianura deboli in prevalenza orientali; in montagna deboli di direzione variabile o settentrionali.

