Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento tra martedì e giovedì

“Una debole perturbazione atlantica si sposta dalla Francia verso il Mediterraneo Occidentale e interessa marginalmente anche la nostra regione: fino a lunedì nuvoloso con occasionale pioviggine intermittente, più probabile su Appennino e pianura. Da martedì e fino a giovedì è atteso il transito di una perturbazione più attiva che porterà precipitazioni diffuse sulla regione, più significative mercoledì e sui settori centro meridionali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo variabile ma generalmente nuvoloso: nubi basse e irregolari su pianura e appennino, in particolare fino al mattino, e passaggio di velature a tratti più compatte su Alpi e Prealpi dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti, salvo pioviggine possibile sui settori più meridionali fino al mattino.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 5°C, massime intorno a 13°C.

Zero termico: attorno a 2000 metri.

Venti: deboli; in pianura dai quadranti orientali, in montagna prevalentemente occidentali.

