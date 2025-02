Previsioni Meteo Lombardia: piogge nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Nel pomeriggio di oggi progressivo indebolimento del campo di alta pressione in quota sul Mediterraneo occidentale, con avvezione di masse d’aria umide che favoriranno piogge diffuse deboli sulla Regione. Mercoledì persiste una circolazione lievemente depressionaria, con deboli piogge tra notte e mattino, in attenuazione ma non esaurimento nel pomeriggio. Giovedì precipitazioni assenti o al più poco probabili sui crinali di confine, mentre venerdì l’approfondimento di un minimo depressionario a ridosso dell’arco alpino favorirà condizioni instabili, con abbassamento della quota dello zero termico e possibili precipitazioni deboli sparse“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo ovunque nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli sparse nella prima parte della giornata e in serata. Limite neve a circa 1200 metri.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 6 e 8 °C, massime tra 9 e 11 °C.

Zero termico: circa a 1500 metri.

Venti: in pianura deboli variabili o calmi, in montagna deboli da sud.

