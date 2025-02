Previsioni Meteo Lombardia: piogge sparse ed isolati temporali fino a domani

MeteoWeb

“Dal pomeriggio di oggi e fino al pomeriggio di domani progressivo aumento dell’instabilità, associata ad un minimo depressionario in traslazione dall’Europa centrale verso ovest, con associate piogge sparse non escluse a carattere di rovescio o isolato temporale sui settori occidentali. Successivamente progressiva espansione anticiclonica sull’Europa, a favorire tempo sereno e massime in progressivo rialzo per la prossima settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella prima parte del giorno cielo coperto a molto nuvoloso. In giornata parziali schiarite sui settori orientali e sulle Alpi.

Precipitazioni: deboli sparse, non escluse a carattere di rovescio sui settori pedemontani e parte prealpina. Quota neve in calo nel pomeriggio attorno a 800 metri.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo. In pianura temperature minime tra 2 °C e 5 °C, massime tra 11 °C e 13 °C.

Zero termico: tra 1200-1400 metri, in aumento in serata sui settori orientali.

Venti: moderati orientali in pianura e appennino, con rinforzi nel primo pomeriggio e in attenuazione in serata; deboli variabili in montagna.

