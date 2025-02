Previsioni Meteo Lombardia: temperature minime in calo

MeteoWeb

“Regime di deboli correnti in quota dai quadranti settentrionali favorisce condizioni atmosferiche prevalentemente stabili per tutto il periodo: nuvolosità variabile, prevalentemente in forma di velature, con ampi tratti di cielo sereno, precipitazioni assenti, vento debole. Temperature in calo nei valori minimi, stazionarie nei massimi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta ovunque in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. In Pianura minime intorno a -2°C, massime intorno a 8°C.

Zero termico: intorno a 1000 metri, in rapido abbassamento in mattinata fino a circa 400 metri poi in risalita.

Venti: in pianura deboli orientali con qualche rinforzo, in montagna deboli settentrionali, di direzione variabile alle quote inferiori.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.