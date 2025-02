Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 23 marzo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 23 marzo.

24 Febbraio – 02 Marzo 2025

Nella prima settimana si evidenzia una lieve flessione del geopotenziale, con un flusso per lo più zonale, in conseguenza avremo al Centro-Nord una tendenza pluviometrica al di sopra delle medie del periodo, mentre al Sud saranno in linea. Le temperature invece in questa settimana, sono attese ovunque al di sopra della media del periodo.

03 – 09 Marzo 2025

Dal punto di vista sinottico, il flusso diviene principalmente zonale, con tendenza pluviometrica che in questa settimana è attesa in linea con le medie del periodo, mentre le temperature saranno ancora al di sopra dei valori di riferimento stagionali.

10 – 16 Marzo 2025

Permane il flusso zonale e conseguentemente i regimi precipitativi saranno ancora in linea con la media del periodo mentre per quanto riguarda le temperature, dovrebbero attestarsi al di sopra della media del periodo.

17 – 23 Marzo 2025

Nell’ultima settimana, si nota una lieve tendenza ad un graduale aumento della pressione atmosferica. Questo comporta regimi precipitativi in linea con le medie stagionali. La tendenza termica invece permane anche per questa settimana al di sopra dei valori di riferimento del periodo.

