Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per marzo

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di marzo.

03 – 09 Marzo 2025

La prima settimana sarà caratterizzata da un campo di pressioni alte e livellate che determinerà condizioni di tempo mediamente stabile. In tale contesto, le precipitazioni saranno, con buona probabilità, nei range tipici solo su Sardegna centro-orientale e Sicilia centro-meridionale, mentre saranno generalmente al di sotto della media del periodo sul resto d’Italia. Temperature nella media di riferimento stagionale su Romagna e Marche; oltre i valori tipici su tutte le altre regioni.

10 – 16 Marzo 2025

Nella seconda settimana torna una curvatura moderatamente ciclonica con ingresso di masse d’aria più umide ma ancora temperate di matrice sudoccidentale. Queste condizioni dovrebbero far tornare i valori precipitativi oltre la media del periodo, eccezion fatta per l’area alpina, dove le precipitazioni permarranno nella media del periodo. Il quadro termico sembra ancora caratterizzato da una discreta anomalia positiva, più marcata sui rilievi alpini nordorientali.

17 – 23 Marzo 2025

Nella terza settimana, la circolazione potrebbe tornare ad essere caratterizzata da correnti mediamente nordoccidentali più stabili ed asciutte, che potrebbero far tornare i valori precipitativi al di sotto della media su Nord-Ovest, Emilia-Romagna, Centro peninsulare, Sardegna settentrionale, Campania, Molise e Puglia; ancora regimi di precipitazioni in linea con le medie stagionali sul resto della nazione. Anche il contesto termico, seppur in forma più attenuata rispetto alla settimana precedente, mostra un possibile segnale positivo con valori di temperatura al di sopra della media del periodo.

24 – 30 Marzo 2025

Nella quarta settimana, il modello climatologico denota una maggiore incertezza con assenza di particolari anomalie per quanto riguarda le precipitazioni, mentre i valori termici continuano a mostrare su tutto il Paese un discreto segnale di anomalia positiva, caratterizzato da possibili valori oltre la media del periodo.

