Previsioni Meteo Primavera: l’impatto inaspettato della Niña

Le ultime previsioni a lungo termine per la primavera 2025 mostrano un probabile impatto di La Niña sul meteo stagionale in Europa. Un sistema di alta pressione dominante è previsto sul continente e una bassa pressione a ovest/nordovest, che è anche un segnale comune per le primavere con La Niña in Europa, come osservato nei dati passati, spiega Andrej Flis, in un articolo per Severe Weather Europe. La stagione meteorologica primaverile dura 3 mesi e copre il periodo marzo-aprile-maggio. Questo è il periodo di transizione dall’inverno all’estate, quindi ci si può aspettare un’ampia gamma di dinamiche meteorologiche.

L’evento oceanico La Niña sembra avere un ruolo inaspettato in questa stagione. Di solito è difficile trovare o vedere impatti di La Niña adeguati in Europa, ma le ultime previsioni mostrano una possibile firma di La Niña nei pattern meteorologici.

Impatto globale di La Niña

Uno dei principali fattori trainanti su larga scala di questa stagione è l’evento La Niña nell’Oceano Pacifico tropicale. Ma anche se si stava rafforzando negli ultimi due mesi, abbiamo solo indicazioni di base su quanto grande sarà il ruolo che avrà per la primavera 2025 in Europa. Le recenti anomalie della temperatura oceanica nel Pacifico indicano acque superficiali più fredde del normale nelle regioni tropicali del Pacifico. Questo è un evento La Niña, alimentato dagli alisei, che si estende molto attraverso l’Oceano Pacifico equatoriale centrale e occidentale.

La Niña è solo un nome diverso per le temperature oceaniche basse nell’Oceano Pacifico tropicale. Il sistema oceano-atmosfera è chiamato ENSO (El Niño Southern Oscillation). Questa regione alterna fasi fredde e calde, con un diverso impatto meteorologico globale con ogni fase.

Le previsioni della fase ENSO da CPC indicano che La Niña rimarrà almeno fino all’inizio della primavera. Ma l’impatto atmosferico di anomalie così grandi può durare più a lungo, coprendo l’intera stagione primaverile dell’emisfero settentrionale.

In generale, La Niña tende a portare primavere più calde e secche su parti dell’Europa centrale e occidentale. Ma spesso in una primavera con La Niña si riscontrano più precipitazioni sulle parti sudoccidentali, occidentali e settentrionali dell’Europa e anche sul Mar Mediterraneo.

Ma le ultime previsioni accennano a qualche influenza visibile di La Niña sulla primavera 2025 in Europa?

Previsioni Meteo marzo

Marzo è il primo mese della primavera meteorologica: ecco cosa dicono le ultime tendenze secondo la previsione estesa dell’ensemble dell’ECMWF e una media mensile. La previsione estesa dell’ECMWF mostra principalmente una pressione più alta centrata sull’Europa centrale e orientale. Una zona di bassa pressione si trova nell’estremo Nord Atlantico e sull’Europa nordoccidentale, molto simile all’influenza primaverile La Niña di cui abbiamo parlato sopra.

Per quanto riguarda la pressione in superficie, le previsioni rivelano un’ampia area di bassa pressione sul Nord Atlantico e sull’Europa nordoccidentale. Un’alta pressione è prevista sulle parti orientali.

Osservando le previsioni della temperatura superficiale, indicano un andamento più caldo per la maggior parte delle parti centrali e settentrionali dell’Europa. Ciò è influenzato dalla zona di alta pressione e da un flusso sudoccidentale dall’area di bassa pressione nell’Atlantico. Vediamo una tendenza a temperature normali o inferiori alla norma sui settori sudoccidentali e centrali dell’Europa e sul sud-est.

Sono inoltre previste meno precipitazioni su gran parte dell’Europa centrale e verso est per marzo. Di nuovo, ciò è dovuto all’influenza dell’area di alta pressione. Ma si possono vedere più precipitazioni sui settori meridionali, occidentali e settentrionali, influenzate dalla zona di bassa pressione dal Nord Atlantico e sul Mediterraneo occidentale.

Previsioni Meteo primavera 2025 per l’Europa

Ma cosa possiamo aspettarci dalla stagione primaverile nel suo complesso? Ecco cosa indicano i due principali modelli stagionali: ECMWF e UKMO. Queste previsioni mostrano un quadro medio su tre mesi meteorologici primaverili (marzo-aprile-maggio) e mostrano gli andamenti meteorologici prevalenti. Anche se i modelli fossero completamente accurati, ciò non significa che tali condizioni meteorologiche durerebbero tre mesi di fila. Suggeriscono solo come potrebbero essere i pattern meteorologici prevalenti durante la stagione.

ECMWF

La previsione del modello di pressione di ECMWF mostra un segnale generale di alta pressione sull’Europa. Un’anomalia di alta pressione sull’Europa è tipica di una primavera La Niña, quindi c’è la possibilità che questo modello sia in qualche modo correlato alla sua influenza globale.

L’anomalia della pressione superficiale (MSLP) mostra l’area di alta pressione sull’Europa centrale leggermente spostata a nord. Le aree di bassa pressione si trovano a sud-ovest, sud-est e sui settori settentrionali.

Di conseguenza, anomalie di temperatura più alte e condizioni più miti sono più probabili nel settore centro-occidentale, centrale e verso est. Le regioni centrali e occidentali possono probabilmente vedere occasionali fronti atlantici da ovest/nord-ovest sotto l’influenza delle zone di bassa pressione sul Nord Atlantico.

Per quanto riguarda le precipitazioni, si prevede che l’Europa avrà più precipitazioni sui settori sudoccidentali, centrali e settentrionali. Ciò è dovuto alla prevista area di bassa pressione sull’Europa sudoccidentale e da una zona di bassa pressione più ampia sul Nord Atlantico per i settori settentrionali.

In combinazione con temperature più basse, ciò influisce anche sul potenziale di nevicate all’inizio della primavera. Mentre la primavera è generalmente nota come l’inizio della parte più calda dell’anno, ci sono ancora eventi di nevicate, soprattutto a marzo. Tuttavia, secondo le ultime previsioni sulla neve da marzo a maggio 2025, la maggior parte del continente vedrà nevicate inferiori alla norma. Ovviamente, questo non significa che non ci saranno nevicate; significa solo che sono meno comuni della media degli ultimi 30 anni.

UKMO

Il modello UKMO del Met Office del Regno Unito mostra una previsione leggermente diversa da quella ECMWF. Mostra una zona di alta pressione centrata sull’Europa occidentale e un segnale di area di bassa pressione sull’estremo Nord Atlantico. La zona di alta pressione si estende anche a est, coprendo gran parte dell’Europa.

Le previsioni di temperatura mostrano condizioni prevalentemente più calde del normale su gran parte del continente, specialmente nelle regioni settentrionali e nordorientali. Questo non è lontano dalle previsioni ECMWF e mostra anche un accenno di un flusso più occidentale nei settori occidentali e nordoccidentali dell’Europa con un’anomalia visibilmente più debole.

Le previsioni sulle precipitazioni indicano condizioni prevalentemente più asciutte su parti dell’Europa centrale e occidentale. Ma l’Europa settentrionale e meridionale mostrano più precipitazioni in primavera, indicando l’influenza della zona di bassa pressione a nord e di una zona di pressione più bassa sul Mar Mediterraneo.

Le previsioni di nevicate UKMO indicano che sono più deboli e inferiori alla norma per la stagione. Ma questo è prevedibile con temperature superiori alla norma e un sistema di alta pressione dominante sul continente. Sono previste altre nevicate primaverili sulla Scandinavia nordoccidentale, dove le temperature sono ancora abbastanza basse e una regione di bassa pressione porta molte precipitazioni.

