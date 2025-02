Previsioni Meteo Primavera: inizio caldo, ma possibili colpi di scena

MeteoWeb

Secondo le ultime proiezioni del modello ECMWF, la primavera 2025 potrebbe esordire con temperature generalmente superiori alla media stagionale in gran parte d’Italia. Le anomalie termiche previste, comprese tra +1°C e +2°C rispetto ai valori tipici del periodo, risulterebbero più marcate soprattutto nelle regioni settentrionali e lungo il versante adriatico. Tuttavia, la stagione non si preannuncia priva di sorprese: la circolazione atmosferica potrebbe essere caratterizzata da frequenti scambi meridiani, ovvero movimenti di masse d’aria tra le regioni polari e quelle tropicali, con conseguenti fasi alterne di clima più mite e incursioni fredde tardive.

Nel mese di marzo, il tempo potrebbe rivelarsi particolarmente variabile, con episodi di maltempo che interesseranno in modo più evidente il Nord Italia. Piemonte, Lombardia e Veneto potrebbero sperimentare un’alternanza tra giornate piovose e schiarite, con temperature che oscilleranno tra valori invernali e primi accenni primaverili. Al contrario, il Sud e le Isole Maggiori dovrebbero beneficiare di un clima più stabile e mite, favorito dall’espansione dell’anticiclone africano, con valori termici che potrebbero già avvicinarsi ai 20°C nella seconda metà del mese.

Con l’ingresso di aprile, il trend delle temperature sopra la media potrebbe consolidarsi ulteriormente, interessando l’intero territorio nazionale. Nonostante il quadro generale tenda verso una stabilizzazione del clima più mite, non si esclude il rischio di improvvisi ritorni di freddo, in particolare al Nord e nelle zone interne del Centro, dove potrebbero verificarsi ancora episodi di instabilità.

A maggio, l’evoluzione meteorologica sembra orientarsi verso una progressiva transizione verso il clima estivo. Il persistere di anomalie positive di temperatura, con valori superiori alla norma di 1-2°C, favorirà condizioni tipicamente tardo-primaverili su gran parte del Paese. Tuttavia, il contrasto tra l’aria calda accumulata e possibili infiltrazioni di aria più fresca potrebbe favorire lo sviluppo di fenomeni temporaleschi localmente intensi, soprattutto nelle aree interne e montuose del Centro-Nord. Non sono da escludere eventi meteorologici significativi, come grandinate o piogge abbondanti, che potrebbero caratterizzare il mese conclusivo della stagione primaverile.

In sintesi, la primavera 2025 si preannuncia come una stagione dinamica e ricca di contrasti, in cui fasi di caldo anomalo potrebbero alternarsi a improvvisi colpi di coda invernali, specialmente nelle prime settimane. L’attenzione resterà alta per eventuali episodi di instabilità, soprattutto con l’avvicinarsi dell’estate, quando il mix tra aria calda e incursioni fresche potrebbe dar vita a fenomeni atmosferici intensi.

