Previsioni Meteo Veneto: freddo fino a mercoledì

“Sull’Europa orientale insiste una circolazione ciclonica, che convoglia sul Veneto correnti fredde e relativamente asciutte dai quadranti settentrionali, mentre più a sud-ovest tra Mediterraneo e nord Africa è presente un promontorio anticiclonico con aria abbastanza mite che da giovedì estende leggermente la sua influenza verso est; il periodo è caratterizzato dunque da un tempo stabile, con spazi di sereno alternati ad alcune fasi un po’ nuvolose; clima relativamente freddo fino a mercoledì, poi le temperature sono destinate a risalire almeno un po’, specie in montagna“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso, a causa di stratificazioni medio-basse soprattutto su pianura centro-occidentale e parte delle zone prealpine, per il resto significativi spazi di sereno.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è attesa modesta variabilità, con alcuni spazi di sereno e vari addensamenti dapprima per stratificazioni di nubi medio-basse, di sera per nubi medio-alte.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Riguardo alle minime, sulle zone montane contenute variazioni di carattere locale, sulla pianura moderato aumento a sud-ovest e valori stazionari o in lieve aumento altrove; massime stazionarie o in leggera diminuzione.

Venti: In quota da nord-ovest, a tratti deboli e più spesso moderati; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura perlopiù dai quadranti nord-orientali, sull’entroterra nelle prime ore moderati e poi deboli, sulla costa fino al mattino da tesi a moderati e poi generalmente deboli.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Giovedì 20 cielo da poco nuvoloso a sereno; di sera, sulla pianura sud-orientale non si escludono locali banchi di nebbia.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Riguardo alle minime, contenute variazioni di carattere locale tra cui prevalgono aumenti in montagna e lievi diminuzioni sulla pianura meridionale; massime in aumento, specie in montagna.

Venti: In quota, deboli dai quadranti nord-occidentali; altrove moderati nord-orientali all’inizio sulla costa, per il resto deboli con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Venerdì 21 cielo da sereno a poco nuvoloso; possibili locali nebbie nelle ore più fredde sulla bassa pianura; per le temperature prevale un aumento, salvo qualche lieve controtendenza delle minime sulla bassa pianura e locale stazionarietà in quota.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 22 atteso cielo in genere poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi, ma anche alcune probabili nebbie sulla bassa pianura e in qualche valle prealpina durante le ore più fredde; per le temperature contenute variazioni di carattere locale, con prevalenza in montagna di diminuzioni al più localmente moderate.

