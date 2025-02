Previsioni Meteo Veneto: nubi, freddo e Bora

MeteoWeb

“Venerdì è atteso il transito di una depressione con aria fredda, che dall’Europa settentrionale si porta sul Mediterraneo centrale; sul Veneto dunque il periodo inizia con molte nubi, precipitazioni più presenti venerdì con clima diurno abbastanza freddo accompagnato da Bora almeno in quota e soprattutto sulla costa, per poi lasciare spazio a schiarite con calo delle temperature minime e contenuta ripresa delle massime“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in genere coperto, salvo al più qualche possibile locale schiarita; non si esclude a tratti qualche locale precipitazione di lieve entità, nevosa da circa 1200-1500 m.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo in genere coperto, salvo al più occasionali lievi schiarite.

Precipitazioni: Qualche modesto fenomeno, un po’ più probabile specie sulle zone montane di sera, quando è atteso un abbassamento del limite delle eventuali lievi nevicate da 1200-1500 m a 1000-1300 m.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota, perlopiù moderati dai quadranti occidentali; altrove deboli con direzione variabile, salvo a tratti dalla tarda mattinata possibili locali moderati rinforzi dai quadranti meridionali in pianura.

Mare: Quasi calmo.

Venerdì 14 cielo in genere molto nuvoloso o coperto salvo locali schiarite, possibili più che altro da metà giornata a nord-ovest.

Precipitazioni: Fenomeni in genere sparsi e deboli, ma a tratti abbastanza diffusi e moderati specie in mattinata sulla pianura meridionale, comunque tendenti a diradarsi da nord; limite delle nevicate in abbassamento da 900-1200 m a 700-1000 m.

Temperature: Generalmente in calo, con minime raggiunte di sera.

Venti: In quota fino alle ore centrali moderati dai quadranti nord-occidentali, poi perlopiù tesi nord-orientali; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo locali moderati rinforzi dai quadranti nord-orientali nelle ore centrali; in pianura nelle prime ore deboli con direzione variabile, poi in prevalenza dai quadranti nord-orientali con intensità in prossimità della costa da moderata ad almeno localmente tesa specie a sud e altrove da moderata a debole; probabile qualche episodio di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana occidentale.

Mare: Nelle prime ore quasi calmo, poi da poco mosso a mosso.

Sabato 15 cielo da nuvoloso a poco nuvoloso, anche sereno di sera; possibile qualche lieve precipitazione nelle prime ore, con eventuali fiocchi di neve da 700-1000 m circa; temporanei rinforzi di Bora al mattino in quota sulle Prealpi, Bora moderata sulla costa; temperature minime in diminuzione e massime in aumento, salvo qualche lieve controtendenza sulla costa.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 16 il cielo sarà poco nuvoloso con vari passaggi di nubi medio-alte; per le temperature minime, prevale una moderata diminuzione; per le temperature massime, in pianura prevalgono diminuzioni al più contenute e in montagna sono attese contenute variazioni di carattere locale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

