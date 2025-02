Previsioni Meteo Veneto: nubi e piogge modeste fino a domani

MeteoWeb

“Fino a sabato un flusso d’aria relativamente fredda dai quadranti nord-orientali, a margine di una circolazione ciclonica presente sull’Europa centro-settentrionale, porta sulla nostra regione un po’ di variabilità con annuvolamenti e qualche modesta precipitazione; la successiva espansione di un promontorio anticiclonico dall’Atlantico assicura più ampi spazi di sereno ed aumento dell’escursione termica diurna“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi leggera variabilità, con spazi di sereno alternati a nubi localmente consistenti e insistenti specie sulle zone montane, associate alla possibilità di qualche modesta precipitazione; limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 1000-1300 m.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo all’inizio nuvoloso o molto nuvoloso, poi parzialmente nuvoloso con crescenti schiarite.

Precipitazioni: Possibile qualche locale modesto fenomeno nella prima parte della giornata, con limite delle eventuali nevicate dell’ordine dei 1000 m.

Temperature: Riguardo alle minime, contenute variazioni di carattere locale; massime in contenuta diminuzione.

Venti: In quota a tratti deboli e a tratti moderati, dai quadranti orientali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla pianura da nord-est, in prevalenza moderati sull’entroterra e tesi sulle zone costiere.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Domenica 2 cielo da poco nuvoloso a sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Per le minime, prevale un calo; riguardo alle massime, discreti aumenti specie in montagna.

Venti: In quota a tratti deboli e un po’ più spesso moderati, dai quadranti nord-orientali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla pianura in prevalenza da nord-est, sull’entroterra da moderati a deboli e sulle zone costiere da tesi a moderati.

Mare: In prevalenza mosso, ma con tendenza a divenire poco mosso dal pomeriggio almeno sottocosta.

Lunedì 3 cielo da sereno a poco nuvoloso; per le temperature minime, attese contenute variazioni di carattere locale sulla fascia pedemontana, aumenti in montagna e diminuzioni altrove; temperature massime un po’ in aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 4 è atteso cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche modesto addensamento a tratti sulle zone montane; per le temperature prevale un contenuto aumento, salvo varie lievi controtendenze delle minime in pianura.

