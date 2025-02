Previsioni Meteo Veneto: possibile fase perturbata all’orizzonte

MeteoWeb

“In Europa permane una situazione sinottica articolata, con una prevalente circolazione ciclonica sull’Europa dell’est e su quella settentrionale, con avvezione di correnti umide occidentali in quota sul Nord Italia. Sul Veneto tale configurazione determina prevalente nuvolosità e fasi di deboli precipitazioni discontinue. Venerdì un nucleo depressionario più profondo e con aria fredda, farà il suo ingresso da nord, attraversando le Alpi centro-occidentali e transitando in seguito verso il Tirreno nel corso di sabato. Gli effetti di tale configurazione in termini di precipitazioni saranno determinati dall’esatta traiettoria e posizionamento del minimo barico, che attualmente rimangono ancora incerti. La modellistica meteorologica odierna sembra indicare una fase perturbata, con rinforzo dei venti dai quadranti orientali a tutte le quote e precipitazioni diffuse e più consistenti rispetto ai giorni precedenti, almeno fino al mattino di sabato, con quota neve in brusco calo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con possibili deboli precipitazioni a carattere locale e intermittente, eventualmente nevose oltre i 1300-1400 m. Dalla sera la probabilità di deboli precipitazioni aumenterà, a partire da ovest, (fino a medio-alta 50-75%) per fenomeni anche diffusi, con limite della neve in calo fino a circa 1200/1400 m. Temperature massime senza variazioni di rilievo. Venti in pianura deboli da nord-est; in quota deboli dai quadranti occidentali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo in prevalenza coperto. In pianura non si escludono locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore residue deboli precipitazioni, nevose oltre i 1100-1300 m. In seguito generalmente assenti o al più deboli locali ed intermittenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni o in locale aumento.

Venti: In pianura in prevalenza deboli orientali. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Calmo.

Giovedì 13 cielo coperto, con probabili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti o al più deboli locali ed intermittenti; nel pomeriggio aumenterà la probabilità di deboli precipitazioni sulle zone montane e verso sera anche in pianura. Nel complesso la probabilità sarà medio-alta (50-75%) sulle zone montane con fenomeni sparsi, a tratti diffusi; bassa in pianura (5-25%). Quota neve intorno ai 1400/1500 m.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo, massime stazionarie o in locale lieve aumento in pianura.

Venti: In pianura deboli variabili; in quota deboli occidentali.

Mare: Calmo.

Venerdì 14 condizioni di tempo perturbato, con cielo coperto. Saranno probabili precipitazioni diffuse, anche consistenti, con rovesci ed occasionali temporali. Il limite della neve scenderà nel corso della giornata mediamente intorno ai 700-1000 m, e potrà raggiungere localmente e temporaneamente quote inferiori nel pomeriggio/sera (intorno a quote collinari) in caso di rovesci, generalmente senza accumuli al suolo o al più temporanei. Generale calo termico. In pianura soffieranno venti di Bora moderati/tesi nell’entroterra, tesi/forti sulla costa; in quota tesi dai quadranti orientali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 15 il cielo in prevalenza sarà nuvoloso nella prima parte della giornata, poi tendenza ad attenuazione della nuvolosità, con comparsa di schiarite anche ampie. Saranno ancora probabili precipitazioni diffuse nella notte fino al mattino, poi tenderanno ad esaurirsi, a partire dalle zone settentrionali. Temperature minime in ulteriore calo in montagna e raggiunte in serata, in pianura stazionarie; massime in ripresa. Venti in quota da tesi a moderati dai quadranti orientali; in pianura Bora ancora tesa, a tratti anche forte sulla costa, in attenuazione nel corso della giornata.

