Previsioni Meteo Veneto: rischio maltempo nel weekend

“Un cuneo di alta pressione posizionato sull’Europa centro-occidentale, comincerà a cedere a partire da giovedì, a causa di una depressione che dall’Europa settentrionale tenderà a spingersi, in movimento retrogrado, verso ovest, per posizionarsi nel fine settimana sulla Francia. Il tempo sarà quindi stabile e in prevalenza soleggiato almeno fino a giovedì mattina, poi la nuvolosità tenderà ad aumentare. Gli effetti di tale configurazione, in termini di precipitazioni, sono tutt’oggi ancora incerti e dipenderanno dall’esatta traiettoria e posizionamento del minimo depressionario; attualmente le prime precipitazioni si attendono a partire da sabato, contestualmente a un rinforzo dei venti in quota dai quadranti meridionali” queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza ben soleggiato, salvo possibile formazione di foschie e locali nebbie dopo il tramonto sulla pianura centro-meridionale. Temperature massime stazionarie, o localmente in diminuzione, sulla pianura centro-meridionale, in aumento altrove.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso al mattino cielo in prevalenza sereno, nel corso del pomeriggio tendenza a progressivo ingresso di nubi medio-alte. Al primo mattino probabili foschie o locali nebbie sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime in calo su zone montane e pedemontane, stazionarie altrove.

Venti: In pianura dai quadranti orientali moderati nell’entroterra, tesi sulla costa. In quota in progressivo rinforzo da sud-ovest.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso.

Venerdì 7 da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso in giornata, anche molto nuvoloso verso sera.

Precipitazioni: In prevalenza assenti; non si esclude qualche debolissimo fenomeno in serata sulle Prealpi occidentali con qualche fiocco di neve intorno ai 900-1000 m.

Temperature: Minime in calo in quota, senza notevoli variazioni in pianura; massime in generale diminuzione.

Venti: In quota da moderati a tesi da sud-ovest. In pianura da moderati a deboli dai quadranti orientali.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 8 in prevalenza molto nuvoloso, con probabili prime precipitazioni nel corso della mattinata a partire dai settori occidentali, in possibile estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio. Limite della neve intorno ai 800-1000 m. Temperature in aumento. In pianura Bora moderata; in quota venti tesi/forti dai quadranti meridionali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 9 febbraio atteso cielo in prevalenza molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse fino a parte del pomeriggio, in successivo progressivo esaurimento nella seconda parte della giornata. Limite della neve inizialmente sui 900-1000 m, in successivo rialzo fino sui 1300-1400 m. Venti in quota tesi dai quadranti meridionali; in pianura Bora moderata/tesa, in attenuazione nel pomeriggio. Temperature in aumento.

