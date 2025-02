Previsioni Meteo Veneto: stabilità fino a lunedì, poi fase perturbata

MeteoWeb

“Infiltrazioni umide provenienti dall’Atlantico intaccheranno marginalmente il promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale: fino a lunedì il tempo sarà stabile, ancora soleggiato venerdì, mentre nel fine-settimana aumenterà la nuvolosità, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Martedì si avvicinerà una più profonda saccatura atlantica, responsabile di una fase perturbata da metà della prossima settimana. Le temperature saranno in progressivo aumento nei valori minimi, mentre le massime saranno in ripresa domenica per poi stazionarie su valori superiori alla media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso per nubi medio-alte, con nuvolosità in aumento a fine giornata; possibili riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli nelle ore più fredde. Temperature in aumento. Venti in quota da deboli a moderati da sud-ovest; altrove deboli variabili.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è attesa nuvolosità variabile. In pianura e sulle Prealpi, nella prima metà della giornata, cielo da poco nuvoloso sulle zone settentrionali a nuvoloso o molto nuvoloso verso sud per nubi basse, con probabili foschie o nebbie nelle ore più fredde sulle zone pianeggianti e nei fondovalle; nel pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta. Sulle Dolomiti sereno o poco nuvoloso per velature.

Precipitazioni: In prevalenza assenti; sulla pianura interna probabilità bassa (5-25%) di occasionali pioviggini.

Temperature: Senza notevoli variazioni, ma tendenti al rialzo le minime e alla diminuzione le massime.

Venti: In quota deboli/moderati, fino a metà giornata occidentali, nel pomeriggio settentrionali. Altrove variabili, deboli o temporaneamente moderati.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Domenica 23 cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi alte; possibili foschie o locali nebbie nei fondovalle e in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: In aumento, salvo locale stazionarietà delle minime.

Venti: Venti deboli variabili, salvo modesti rinforzi da sud nella seconda metà della giornata lungo la costa.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Lunedì 24 annuvolamenti irregolari, più consistenti in pianura, dove non è esclusa qualche debole pioviggine, alternati a spazi di sereno, più significativi in montagna. Temperature minime in ripresa in pianura, massime stazionarie o in locale variazione.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 25 atteso tempo variabile con nuvolosità, alternata a schiarite nella prima parte della giornata, più compatta e consistente dal tardo pomeriggio/sera. Probabilità di modeste precipitazioni in aumento dapprima in montagna e verso sera anche in pianura. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione.

