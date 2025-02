Previsioni Meteo Veneto: temperature in rialzo

MeteoWeb

“Prosegue la graduale espansione di un promontorio anticiclonico d’aria mite da sud-ovest verso l’Europa, che fa regredire la massa d’aria fredda a circolazione ciclonica presente sull’Europa orientale; sul Veneto pertanto le temperature gradualmente risalgono, nel contesto di un tempo stabile con spazi di sereno alternati ad alcune fasi un po’ nuvolose, senza precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Mggi modesta variabilità, con alcuni spazi di sereno e vari addensamenti dapprima per stratificazioni di nubi medio-basse, di sera per nubi medio-alte.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo da poco nuvoloso a sereno, a parte qualche probabile addensamento nelle prime ore; non si escludono locali banchi di nebbia sulla bassa pianura alla sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Riguardo alle minime, contenute variazioni di carattere locale tra cui prevalgono aumenti in montagna e lievi diminuzioni sull’entroterra pianeggiante centro-meridionale; massime in aumento, specie in montagna.

Venti: In quota, prevalentemente deboli dai quadranti nord-occidentali; all’inizio sulla costa deboli o a tratti moderati dai quadranti nord-orientali, per il resto deboli con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Venerdì 21 cielo perlopiù da sereno a poco nuvoloso; possibili locali nebbie nelle ore più fredde sulla bassa pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevale un aumento, salvo qualche lieve controtendenza delle minime sulla bassa pianura.

Venti: In quota prevalentemente deboli, nelle prime ore dai quadranti settentrionali, poi da sud-ovest; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Sabato 22 prevale cielo sereno sulle Dolomiti e poco nuvoloso altrove, con probabili nebbie in pianura e in alcune valli prealpine, in diradamento nelle ore diurne; per le temperature contenute variazioni, di carattere locale, tra cui diminuzioni in montagna e aumenti sulla pianura meridionale.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 23 atteso cielo perlopiù poco nuvoloso, con probabili nebbie in pianura e in varie valli prealpine, in diradamento nelle ore diurne; per le temperature minime prevalgono discreti aumenti specie a sud, a parte locali lievi controtendenze nelle valli e sull’alta pianura; temperature massime in moderato aumento, od al più stazionarie sulla costa.

