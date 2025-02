Previsioni Meteo Veneto: tempo perturbato e rinforzo dei venti di Bora

MeteoWeb

“Venerdì 14 rinforzo dei venti, con Bora tesa e a tratti forte su costa e pianura (specie centro-meridionale); fase iniziale più intensa, con possibilità di raffiche anche forti, e maggior persistenza (fino a fine giornata) su costa meridionale e pianura limitrofa“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Venerdì un nucleo depressionario, associato ad aria fredda, transiterà velocemente sul Nord Italia diretto verso il Tirreno. Sulla regione si attende una veloce fase di tempo perturbato, con deciso rinforzo dei venti di Bora, che si concluderà già in giornata. Sabato il temporaneo parziale ingresso di un promontorio anticiclonico attivo sul Mediterraneo occidentale, porterà ad una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, prima di un nuovo cedimento della pressione tra domenica e lunedì, influenzato da una vasta circolazione depressionaria sull’Europa nord-orientale, seppur con scarsi effetti sulla regione, se non in termini di passaggi di nuvolosità. Martedì sembra prevalere il promontorio anticiclonico, che da ovest tenderà a spostarsi verso est, determinando tempo stabile e soleggiato“.

Oggi in pianura in prevalenza molto nuvoloso o coperto, sulle zone montane iniziale nuvolosità, in progressivo diradamento con comparsa di schiarite. Saranno probabili iniziali precipitazioni diffuse con rovesci, specie su pianura e costa centro-meridionale, poi, nel corso del pomeriggio, tenderanno ad esaurirsi a partire dalle zone montane. Limite della neve in calo fino a fondovalle sulle Dolomiti, fino ai 500/600 m su Prealpi e zone collinari, localmente a quote più basse nei momenti di maggiore intensità e nelle aree più fredde. Generalmente calo termico, con minime raggiunte in serata. Venti in quota nord-orientali, da moderati a tesi, localmente anche forti specie sulle Prealpi occidentali. In pianura Bora moderata nell’entroterra, a tratti tesa; sulla costa tesa, a tratti forte.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali modesti annuvolamenti nelle primissime ore su pianura meridionale e sud-orientale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, con valori diffusamente sotto zero sulla pianura interna; massime in ripresa in quota, stazionarie altrove.

Venti: In quota fino al primo pomeriggio moderati, a tratti tesi, nord-orientali, poi in rotazione dai quadranti settentrionali. Sulla costa Bora tesa, a tratti forte in mattinata, poi moderata, a tratti tesa; altrove la Bora sarà moderata al mattino in successiva attenuazione.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Domenica 16 cielo poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso per tratti di nuvolosità medio-alta.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento sulle zone montane, stazionarie o in locale diminuzione in pianura; massime senza notevoli variazioni.

Venti: In quota moderati/tesi da nord-ovest. In pianura dai quadranti orientali deboli nell’entroterra, moderati/tesi sulla costa.

Mare: In prevalenza poco mosso, tendente a mosso in serata.

Lunedì 17 cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Temperature senza notevoli variazioni, salvo calo delle massime sulle zone montane. Bora tesa sulla costa, nell’entroterra da moderata al mattino, a debole in seguito. In quota moderati da nord-ovest.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 18 atteso cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte. Temperature senza notevoli variazioni. In quota venti da tesi a moderati da nord-ovest; Bora moderata sulla costa, debole nell’entroterra.

