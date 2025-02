Previsioni Meteo Veneto: residua variabilità oggi, stabile da domani

MeteoWeb

Il minimo di pressione, responsabile della perturbazione in transito tra venerdì e sabato, si sposterà verso sud, lasciando il passo ad un promontorio di alta pressione in espansione da nord-ovest. Pertanto, una residua variabilità interesserà il Veneto nel pomeriggio di sabato, mentre in seguito il tempo sarà stabile con cieli sereni e aria in prevalenza asciutta in un contesto termico tipicamente invernale. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 1

Residua variabilità con nuvolosità in diminuzione a partire dalle zone orientali. Possibile inizialmente qualche precipitazione sulle zone montane, con limite della neve a circa 1000-1200 m e sulla pianura centro-occidentale, ma nel corso del pomeriggio i fenomeni saranno in esaurimento. Temperature massime in ripresa in pianura, in calo sulle zone montane. Venti in quota deboli dai settori meridionali; in pianura nord-orientali, moderati, con tendenza all’attenuazione durante il pomeriggio sulle zone interne.

Domenica 2

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno, o poco nuvoloso a inizio giornata; non esclusa qualche foschia o locale nebbia in pianura e in qualche fondovalle nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, con valori prossimi o occasionalmente inferiori a zero anche in pianura; massime in aumento.

Venti: In quota, dapprima deboli variabili, dalle ore centrali moderati da nord-est; nelle valli variabili. In pianura: sull’entroterra deboli variabili, lungo la costa deboli o a tratti moderati, in prevalenza da nord-est.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Lunedì 3

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte; possibili riduzioni della visibilità in qualche fondovalle e sulla pianura interna nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo in pianura e nelle valli, in rialzo in quota, massime in diminuzione in pianura, in aumento sulle zone montane.

Venti: Nelle valli variabili, altrove da nord-est in prevalenza deboli o moderati.

Mare: Poco mosso o a tratti mosso.

Martedì 4

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Temperature in leggera diminuzione.

Mercoledì 5

Cielo sereno e tempo stabile. Temperature in aumento, salvo ulteriore lieve calo delle minime in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.