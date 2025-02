Previsioni meteo Veneto: weekend con nuvolosità variabile, possibile fase perturbata la prossima settimana

MeteoWeb

“Un rapido impulso depressionario proveniente dall’Atlantico intacca marginalmente il promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo, portando nel fine settimana sulla nostra regione lieve variabilità, con nuvolosità ma sostanzialmente senza precipitazioni. Da martedì si profila l’avvicinamento di una più profonda saccatura atlantica, responsabile di una possibile fase perturbata lungo la metà della prossima settimana”. E’ quanto si legge nel consueto bollettino sulle previsioni meteo del Veneto elaborato dagli esperti Arpav. Nel pomeriggio/sera di sabato “presenza di parziale nuvolosità, con zone più interessate da copertura, specie a ovest e sulla pianura meridionale, e parziali schiarite altrove; sarà presente nuvolosità alta, e copertura più irregolare in pianura per locale presenza di nuvolosità medio-bassa; sulle Dolomiti nuvolosità meno rilevante, con possibili tratti soleggiati. In pianura occidentale non esclusa qualche occasionale pioviggine. Lieve calo delle temperature massime”.

Domenica 23

Cielo: al mattino qualche parziale schiarita, ma con tratti di nubi alte diffuse, e nuvolosità bassa sulla pianura centro meridionale; cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per ingresso di maggiore nuvolosità alta al pomeriggio. Possibili foschie o locali nebbie nei fondovalle e in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: nel pomeriggio-sera probabilità medio-bassa (10-30%) di deboli piogge sulla pianura centro-meridionale e sulle zone montane.

Temperature: in generale contenuto aumento, salvo minime localmente stazionarie.

Venti: deboli variabili in pianura, salvo moderati da sud nella seconda metà della giornata lungo la costa. In quota deboli da nordovest.

Mare: calmo o quasi calmo.

Lunedi 24

Cielo: schiarite al mattino, più diffuse sulle zone montane e pianura nord, con residue nubi basse sulla pianura centro-meridionale; dalle ore pomeridiane generale aumento della nuvolosità a partire da ovest. Foschie e possibili nebbie nelle ore più fredde e fino al mattino su pianura e Valbelluna.

Precipitazioni: in pianura non esclusa qualche debole pioviggine.

Temperature: valori in contenuto aumento in pianura, sulle zone montane senza sensibili variazioni.

Venti: deboli variabili in pianura, salvo qualche rinforzo moderato da sud-est al pomeriggio lungo la costa. In quota deboli da nordovest.

Mare: calmo o poco mosso.

Martedì 25

Tempo variabile con nuvolosità diffusa. Probabilità in aumento durante la giornata di precipitazioni diffuse e di modesta entità. Temperature minime in aumento, massime in generale diminuzione.

Mercoledi 26

Tempo a tratti perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni sparse, a tratti diffuse, che potranno interessare tutta la regione; limite della neve attorno ai 1500 metri, localmente più in basso sulle Dolomiti. Temperature minime in aumento, massime in generale diminuzione. Venti moderati da nordest in pianura, con qualche rinforzo sulla costa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.